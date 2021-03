Los cambios de la DGT para el carné de conducir: pérdida de puntos y cómo recuperarlos

No llevar el cinturón de seguridad: 4 puntos menos. La renovación del Permiso por Puntos incluye un aumento de la detracción de puntos por no utilizar el cinturón de seguridad, pasando de 3 puntos a 4. La sanción se aplicará también a aquellos conductores que viajen con menores sin un Sistema de Retención adecuado a su edad o peso y a los motoristas que no utilicen casco.