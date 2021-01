Así es el EQA 250, el primer escalón de la gama eléctrica de Mercedes

Mercedes tiene en el EQA a su nuevo eléctrico. Y no promete ser uno más, porque su planteamiento le lleva a situarse como el modelo más atractivo para los clientes jóvenes. Veremos qué dicen los precios y si se mantienen en lo que sería un punto de partida "razonable" -para un eléctrico-: no muy allá de los 50.000 euros para arrancar. Como dato meramente ilustrativo, el GLA 250e cuesta unos 48.000 euros.

El EQA tendrá motores asíncronos que van desde los 140 kW (190 CV) con los que se lanza a los 200 KW (272 CV) de que dispondrá la versión con tracción total y que incorpore en el eje trasero un segundo motor eléctrico. Se fabricará en Rastatt (Alemania) y Pekín (China) y se espera que esté a la venta en los concesionarios esta misma primavera

Está desarrollado a partir de una plataforma evolucionada de la MFA, que se utiliza para motores sólo de combustión o híbridos enchufables. Entre otros la usa, el GLA. Que no sea nueva no es algo que hayan hecho sus rivales, -ID.3 o ID.4 de Volkwagen, por ejemplo, estrenaron la MEB- y debe haber ahorrado costes de desarrollo a Mercedes frente a hacer un coche eléctrico con una plataforma nueva. Queda por ver si esto se traduce también favorablemente en los precios que debe afrontar el comprador, pues como decimos no han sido comunicados aún, o queda sólo como una protección de los márgenes de Damiler.

Para ver una plataforma nueva para coches pequeños -los esfuerzos y el dinero parecen haberse concentrado en los EQS y los modelos vinculados- habrá que esperar. Así que no es una sorpresa que sea de dimensiones casi exactas al GLA: el EQA tiene 4,46 metros de largo, 1,83 metros de anchura y 1,62 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,73 metros, por la longitud de 4,41 m y semejante anchura y altura del SUV con motores térmicos. También la batalla es la misma. El Cx del EQA, con su calandra cerrada, es de 0,28. La superficie frontal de 2,47 m2.

Hasta 500 km de autonomía

El nuevo SUV eléctrico llegará a tener una autonomía superior a los 500 km con el ciclo WLTP, aunque realmente se lanzará con una versión más modesta, EQA 250, de tracción delantera y 190 CV que homologa 426 km con la batería de 66,5 kWh de capacidad. En este caso, el consumo medio, aún con el ciclo NEDC, es de 15,7 kWh/100 km. Son datos muy parecidos a los de un VW ID.3 de 204 CV, en este caso con batería de 62 kW. Aquí tienes el contacto con ese primer Volkswagen nacido para ser eléctrico.

La carga con corriente alterna de esta batería podría hacerse con potencias de hasta 11 kW, mientras que con corriente continua puede admitir hasta 120 kW, una potencia alta, pero ya no inusual. Su arquitectura es de 400 voltios, el estándar entre los actuales eléctricos.

Este SUV de la familia EQ contará con la última evolución del multiconfigurable MBUX, siempre de serie, así como con el control de confort Energizing. También podrá tener un head-up display, navegación con realidad aumentada, sistema de mando fónico…

La calandra Black Panel y los faros LED le dan una identificación diferenciada, tanto como las bandas luminosas que los unen, algo que también ocurre con los pilotos. En el interior, y según la línea de equipamiento elegida, habrá adornos retroiluminados o elementos decorativos de color oro rosa en difusores, asientos o llave, pero siempre sobre la base de las piezas y paneles ya conocidos del GLA. La versión Edition 1 tendrá asientos tapizados en cuero, con una perforación que deja a la vista la capa inferior de tela azul.

Recursos inteligentes de navegación

Entre las aportaciones tecnológicas está el navegador que, de serie, calcula la ruta más rápida a destino teniendo en cuenta las paradas necesarias para recargar gracias a la información permanente de la autonomía, e incluyendo factores como la topografía o meteorología. Para esta navegación, tiene en cuenta más de 450.000 puntos de carga de corriente alterna y continua de 31 países de los que a 175.000 que puede accederse con la aplicación Mercedes me Charge.

Entre las ayudas a la conducción están el aviso de cambio de carril y el asistente de frenado, pudiendo accionarse los frenos en caso de detectar peatones o vehículos. También las funciones de advertencia de obstáculos al giro, la de formación de corredor de rescate; la advertencia, al salir del coche, de que se acercan ciclistas u otros vehículos; el aviso de peatones cerca de un paso de cebra…