Ligier Myli, una solución para la movilidad urbana si necesidad de carné

Ligier Microcar España, la filial para nuestro mercado de Ligier Group, va a iniciar la comercialización de cuadraciclos eléctricos para conducir sin carné, exclusivamente con la licencia de AM y siendo mayor de 15 años.

Estos vehículos tienen la homologación L6 -velocidad máxima de 45 km/h, 8 kW de potencia máxima y 425 kilos son sus limitaciones más características- y formarán parte de una gama que ya contempla otras opciones térmicas de similares características -con motores bicilíndricos Diesel de Lombardini de 500 cm3-, como las diferentes versiones del Ligier JS50 y JS60, así como los Micro car Dué Must y M. Go X. Entre el JS50 Sport en su versión Ultimate y el Dué Must, según Ligier, suman el 70 por ciento de sus actuales ventas. Esta marca lidera las ventas de este tipo de vehículos en España.

El cuadraciclo eléctrico que ahora entra a formar parte de su gama es el Myli, una apócope que proviene de My Ligier, con una carrocería de 2,96 m de largo, 1,53 de alto y 1,50 de ancho. Su chasis es tubular, con elementos de acero y aluminio; y la carrocería de ABS. Cuenta con dos asientos en las plazas delanteras en las que la anchura no es muy amplia pero la altura sí y, tras ellos, un maletero de enorme capacidad para el tamaño de su carrocería, 417 litros según nuestras mediciones -tomadas exclusivamente hasta la altura definida por la bandeja-. A éste se llega a través de un portón que deja un hueco de 75 cm de altura y 86 de anchura, por tanto, muy grande.

El Ligier Myli se pone a a la venta dirigido a un público muy joven con dos versiones que, además de un aspecto ligeramente diferente en base a su decoración, también tienen una dotación de equipamiento distinta de serie. De este modo una, la I.Deal, tiene llantas de aleación de 14”, autorradio 1DIN con Bluetooth o MP3, elevalunas eléctricos o cierre centralizado, entre otros elementos; mientras que en los R.Evel las llantas son de 16”, el equipo multimedia recurre a una pantalla que también sirve de soporte a una cámara trasera. En su dotación, asimismo, se incluyen dirección asistida y aire acondicionado de serie, dos elementos inéditos entre los L6.

Este último equipamiento de confort, por el consumo de energía que por sí mismo tiene ya que puede reducir la autonomía un 50 por ciento de la total de este coche, hace que Ligier haya optado en esta versión por instalar una batería de gran capacidad para un cuadraciclo de este tipo: de 12, 42 kWh útiles. La versión sin aire utiliza una de, en lugar de tres módulos, sólo dos y, por tanto, con 8,28 kWh.

Estas baterías, que tienen celdas con cátodo LFP y están ensambladas por E4V, se sitúan bajo los dos asientos delanteros y pesan, cada módulo, 35 kilos. Tienen una garantía de cinco años o 1.500 ciclos de carga -dos para el coche completo-, periodo durante el cual no deberían bajar del 80 por ciento de su capacidad útil. De hacerlo, Ligier se compromete a sustituirlas.

A diferencia de otros cuadraciclos eléctricos en los que las baterías son extraíbles para poder realizar la carga en domicilio, como es el caso del Silent 04 o XEV Yoyo, en el Ligier Myli esta operación no es posible, de modo que para su recarga hay que emplear el conector de tipo Mennekes que está situado tras una trampilla con el logo de la marca en el frontal. Para realizar las cargas, en las que sólo puede emplearse corriente alterna y con una potencia máxima de 2,2 kW, que es la que admite el cargador embarcado, Ligier provee a este coche de un cable para carga lenta Modo 2 que en uno de sus extremos tiene un conector Schuko -el que va a la red eléctrica- y en el otro un Mennekes -el que va al coche-. En opción, Ligier ofrece un cable de tipo 2 con Mennekes en ambos extremos para, por ejemplo, utilizarlo en puntos de carga de acceso público.

Con la batería totalmente descargada, en el caso de que se trate de la más capaz de las dos, el tiempo de empleado para disponer de ella al ciento por ciento es de 9,6 horas si se trata de la más capaz, la de 12,42 kWh, mientras que para la de 8,28 kWh es de 4,6 horas. En el primer caso la autonomía con una carga conforme a la norma WMTC es de 193 km y en el segundo de 123.

Para que el funcionamiento de la batería sea óptimo es necesario que sus celdas se mantengan por encima de los 3 ºC, motivo éste por en los climas particularmente fríos es recomendable que, por ejemplo, durante la noche se mantengan enchufados a la red eléctrica.

Así va el Ligier Myli

En cuanto al motor, es de 11 CV (8 kW) y, como la BMS, está fabricado por Valeo. Permite que el Myli alcance rápidamente su velocidad máxima, acompañado su funcionamiento por un silbido característico que será la única señal de que está trabajando. Hay un inhibidor en el freno de mano que impide que si éste está bloqueado en cualquier posición aunque se acelere el motor funcione; en tanto que un botón eco, situado en una consola elevada respecto al suelo entre los dos asientos y donde están los mandos de los elevalunas, reduce la respuesta al acelerador y limita unos kilómetros hora la velocidad máxima.

El habitáculo del Myli es austero en cuanto a los materiales -los plásticos de los paneles de las puertas recuerdan a los de algunos prototipos funcionales que usan las diferentes marcas-, pero no por ello desprovisto de cierta carga de diseño o utilidad. Es el caso de la que aporta una bandeja que recorre el salpicadero o una guantera de considerable capacidad. Los asientos aportan confort adecuado para recorridos ciudadanos, de no muy gran envergadura, y sólo el del conductor tiene ajuste longitudinal.

Frente a éste, y tras el volante, hay una pantalla LCD con información escueta sobre la velocidad, los kilómetros realizados por el vehículo, nivel de batería y marcha engranada. La otra, la que da soporte al equipo multimedia, es considerablemente más grande, de 10", aunque no tiene navegador. Bajo la misma están los interruptores de funcionales de confort, entre los que está la activación del aire acondicionado.

Dinámicamente, el Myli se aleja de un turismo convencional, de los que pueden conducirse con el carné B. Así, más ágil a la hora de maniobrar o girar que estos por su anchura o distancia entre ejes. Por otro lado, ofrece una suspensión de trabajo menos refinado y un mayor balanceo de la carrocería -no tiene estabilizadoras-, así como unos frenos poco modulables y que exigen pisar a fondo el pedal para detenerlo, como si se tratase de un interruptor. Asimismo, la dirección no tiene el retorno o autocentrado tan marcado como en los turismos.

Entre sus rivales están el Citroën Ami, el más vendido en lo que va de año, y el XEV Yoyo, en puridad un L7. También están entre sus posibles alternativas, con menor presencia en el mercado, los Renault Twizy, Birö Estima de Invicta, Aixam E-City e Invicta Eidola. También los Silence 04. La autonomía de estos, con 7,89 kWh el de batería más capaz, oscila entre los 70 km del Silence y los 130 del Aixam.

El Myli se fabrica en la planta francesa de Ligier en Buferée, donde se concentrará la producción de los microcoches eléctricos del grupo y hasta ahora sólo producía los de la marca Microcar. Su capacidad de producción máxima al año es de 15.000 unidades. Por otro lado, en la de Abrest, también en Francia y de donde salen hoy los Ligier, se llevará a cabo el ensamblaje de los térmicos del grupo, exentos de la limitación de comercialización como vehículos nuevos a partir de 2035 que sí afecta a coches más grandes.

La comercialización, con entrega inmediata, se llevará a cabo en España a través de una red de 80 concesionarios y su subred de agentes, con el objetivo de poder llegar a vender 200 unidades en 2023 y el doble el año que viene.

El precio del Ligier I.Deal, el de menor equipamiento, batería y autonomía, es de 15.690 euros, por los 6.000 más de la versión R.Ebel más equipada, ya sea con el acabado X o X Ultimate.