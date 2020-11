Mikel Palomera, “pedimos que se adapte el impuesto de matriculación a la subida de las emisiones”.

La entrada en vigor de la norma WLTP, con la que se miden los consumos y las emisiones, va a suponer un incremento del gasto homologado de, aproximadamente, un 20 por ciento en algunos modelos. Esto tendrá una repercusión sobre los precios de los coches en tanto que, en España, el porcentaje del impuesto de matriculación que se aplica se determina en función de las emisiones de CO2.

Al respecto, las distintas marcas de automóviles llevan meses reclamando, bien una moratoria en la aplicación, bien una modificación en el impuesto que permita que los precios no se vean alterados por la introducción de esa norma WLTP.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha confirmado que el Ejecutivo está analizando medidas que permitan compensar el impacto de esa entrada en vigor de la WLTP que, en sus palabras “no se puede retrasar” en tanto que su aplicación no depende del Gobierno de España, ya que se trata de una medida de la Unión Europea.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del Seat León PHEV, Mikel Palomera, director general de Seat España comentó por streaming al respecto que “no es el momento de subir el impuesto de matriculación”. Una medida así supondría “perdidas de ventas en el primer semestre del año que viene, en tanto que a medio plazo esto tendría una repercusión en el empleo porque descendería la producción de coches fabricados en España (n.d.r. muchos de los coches afectados por esa medida salen de factorías españolas). Además, esto sería contrario al objetivo de renovación del parque automovilístico”.

Palomera también expresó que “pedimos que no se suba el precio de los coches y si no, que se adapte el impuesto de matriculación a las emisiones normalizadas para que eso no pase. De ocurrir eso no sería bueno para el sector”. En países como Francia o Portugal, en los que también los impuestos corren en consonancia con las emisiones, se han realizado modificaciones en ellos para que la entrada en vigor de la WLTP no implique esas subidas de precio mediante el incremento del entorno del 20 por ciento en los diferentes escalones que determinan la tasa.