Nueva campaña para vigilar el uso del cinturón de seguridad en carreteras

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha esta semana una nueva campaña de vigilancia y control del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, tras constatar que, a pesar del descenso de siniestralidad registrado en 2020, aumentaron los fallecidos que no hacían uso del mismo.

Según ha informado este lunes la DGT, se trata de un tema "especialmente sensible" porque, a pesar de la bajada de siniestros debido las restricciones de movilidad establecidas por la pandemia, sí aumentaron los fallecidos que no llevaban el cinturón en el momento del accidente: pasaron del 22% en 2019 al 26% en 2020. Este dato incluso se elevó hasta un 36% durante el primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio) en el que de las 58 personas fallecidas, 21 no llevaban puesto el cinturón.

Por este motivo los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales y autonómicas que se suman a la campaña aumentarán la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, tanto en vías urbanas como en las interurbanas.

Además se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, con los helicópteros y drones de los que dispone de la DGT, así como con las 225 cámaras instaladas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.

Un dispositivo que salva vidas

Tráfico subraya que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Además, el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad ya que ambos dispositivos están diseñados para funcionar de forma complementaria.

Destaca que el cinturón de seguridad es imprescindible también en los asientos traseros, donde según lo datos de siniestralidad se usan menos, y recuerda que la normativa obliga a llevarlo puesto en autobuses cuando estos vehículos tengan el dispositivo.

En el borrador de modificación de la Ley de Permiso por Puntos en el que se está trabajando, una de las novedades previstas es aumentar de 3 a 4 el número de puntos a detraer por no llevarlo puesto.

La DGT se hace eco del testimonio de Luis Cabrera, lesionado medular desde el 5 de enero de 1989 y patrono de la Fundación del Lesionado Medular, quien relata que salió de fiesta la noche de Reyes, iba en coche sin cinturón y, ya cerca de su casa, salió despedido por la ventanilla del piloto.