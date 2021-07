Porsche incorpora al Taycan un formato crossover: así va el Cross Turismo

Porsche se refiere al Taycan Cross Turismo como a un deportivo eléctrico, muy polivalente y apto para el uso diario. Razón no le falta porque, con potencias desde los 476 hasta los 761 CV, así como el comportamiento dinámico inalterado respecto al Taycan berlina de cuatro puertas, estamos antes un coche de reacciones no rápidas, sino explosivas en cualquiera de sus versiones -cuatro: 4, 4S, Turbo y Turbo S-, con una agilidad superlativa que, sin embargo, no lo hace difícil de conducir ni yendo muy deprisa. Esa capacidad para realizar cambios de dirección a alta velocidad es enorme cuando, como era el caso de las tres unidades que pudimos probar, se incorpora la dirección en el eje trasero, que es de serie en los Turbo S.

En todo caso, también puede configurarse para sentirse cómodo, absorbiendo muy bien las irregularidades del asfalto y, dada su autonomía, es posible realizar trayectos largos con él confortablemente incluso fuera de vías de alta capacidad.

Mejor acceso y más altura en las plazas traseras

A esto, se suma que la nueva carrocería -las dimensiones son semejantes en ambos Taycan: 4,97 m de largo, 1,96 de ancho y 1,41 de alto, esto son 1,5 cm más para el Cross Turismo en esta última cota- aporta, junto a un acceso más fácil con unas puertas más grandes, más altura libre en las plazas traseras, ya que se eleva hasta los 98 cm -medidos hasta el techo de cristal, pues todas las versiones de que dispusimos tenían el panorámico-. Y no es que antes faltase cota vertical, pues los ocupantes de los asientos posteriores bien podían ser muy altos.

Por lo demás, mantiene el espacio longitudinal inalterado y no varia significativamente la anchura. El Cross Turismo, como el Taycan “a secas” estará disponible en versiones de cuatro o cinco asientos, siendo la primera de las dos opciones la más adecuada por la cota transversal disponible a la altura de los hombros.

Con este nuevo formato también el maletero aumenta su tamaño: según la marca crece hasta los 446 litros, 39 más de lo que tiene la berlina de cuatro puertas, aunque en nuestras mediciones hemos encontrado prácticamente lo mismo en una que en otro formato: 370 litros. Lo que sí es innegable es que, al disponer de un portón -motorizado, por supuesto- el acceso a ese espacio para la carga es mucho más cómodo en el Cross Turismo.

Tracción total y suspensión neumática siempre de serie

Además, el objetivo declarado por Porsche de buscar la polivalencia con esta carrocería no se queda sólo en el espacio, también se extiende a sus aptitudes dinámicas. Por eso todos los Cross Turismo disponen de un motor por eje y, por tanto, tracción total. No habrá, por tanto, equivalente crossover de la última versión incorporada al Taycan de 408 o 476 CV, según lleve la batería de serie o la opcional Performance Plus -85.710 y 91.530 euros-. Esa tracción total irá acompañada de la suspensión con muelles neumáticos -y amortiguadores pilotados-, que será siempre de serie.

También la altura libre respecto al suelo es algo más alta que en un Taycan: en el Cross Turismo varía entre 14,3 y 14,8 cm, según la versión.

Otro recurso de este Porsche es la activación del modo “Gravel” desde la pantalla. No hemos tenido la oportunidad de circular por caminos de piso firme o embarrados con el Taycan Cross Turismo -lo que sí hemos comprobado es que ese modo está disponible a cualquier velocidad por carretera-, pero Porsche asegura que gracias a él es posible hacerlo con garantías. Para ello, la suspensión sube hasta su máxima altura, los amortiguadores se ajustan para ofrecer más flexibilidad y también cuentan con programas específicos la tracción, el Torque Vectoring o el control de estabilidad.

Para quien aún quiera llegar más lejos, la marca ofrece el paquete Offroad Design, con el que se incorporan a la carrocería protecciones laterales y en los paragolpes para evitarle daños con la proyección de gravilla. También se aumenta la distancia al suelo hasta que se sitúa en 17 cm.

Todos los Taycan Cross Turismo pueden incorporar, además de barras en el techo para incrementar su practicidad con un baúl de diseño específico con el que se puede rodar hasta a 200 km/h, o una bola de remolque. Para ella se ha diseñado un soporte plegable en el que pueden viajar tres bicicletas, con una suma total de 200 kg. Por supuesto, Porsche propone que esas bicis sean sus eléctricas, eBike Sport y eBike Cross, de las que te hablábamos en este artículo.

Con 5 minutos de carga, 100 km

Con 476, 571, 680 y 761 CV, todos los Porsche Cross Turismo tienen la batería de 93,4 kWh, de los que son utilizables 83,7, y con autonomías homologadas que van de los 456 a los 419 km.

Se pueden recargar con corriente alterna con potencias de hasta 11 kW -22 si en lugar del Porsche Mobile Charger Plus se dispone del Charger Connect-, mientras que su arquitectura eléctrica de 800 voltios les permite recibir hasta 270 kW de corriente continua: así, en unos cinco minutos, se dispondría de energía suficiente para hacer 100 km en redes como la de Ionity, uno de cuyos socios es Porsche. También usando la red de cargadores propios que está desplegando la marca: serán ya 134 estaciones en 2022 e incluyen los ultrarrápidos de los Centros Porsche, además de los DC City y los HPC Network Iberdrola. Los Taycan también pueden usar puntos de carga de 400 voltios con potencias inferiores, 50 o 150 kW, según el país.

El precio de los Cross Turismo varía entre unos 1.000 y 6.000 euros más que el del Taycan: la variación se debe, fundamentalmente, a la incorporación de la suspensión neumática cuando se comparan unidades de tracción total o a la suma de ésta cuando no la llevan.

Un Taycan Cross Turismo 4 cuesta 95.995 euros; un 4S, 114.508; un Turbo, 157.826 euros y el más potente el Turbo S de 761 CV, 191.706 CV. Salvo éste, he podido conducir todos los demás y mi conclusión es que, dada la diferencia grande de precio que hay entre unos y otros y sus reacciones, bien puede merecer la pena no buscar entre las versiones más costosas puesto que básicos como el de 476 CV cumplen a la perfección para quien busque lo que Porsche reclama para este Taycan: un deportivo eléctrico polivalente por su carrocería familiar o aportaciones técnicas y que cuenta con un aspecto crossover.