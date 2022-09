¿Puedo aparcar mi moto y mi coche en la misma plaza de garaje?

Esta es una pregunta muy recurrente entre las comunidades de vecinos, ya que el tema de las plazas de garaje puede causar dudas en muchos de los propietarios. Tener un garaje en una gran ciudad, donde buscar aparcamiento se convierte en un martirio, supone un lujo muy demandado y la Ley de Propiedad Horizontal es la que define cómo hay que comportarse en cada caso.

Hay comunidades de vecinos en las que está prohibido estacionar una moto y un coche en la misma plaza de aparcamiento, pero ¿sabes cuáles son tus derechos? A la hora de determinar si puedes estacionar dos vehículos en la misma plaza de garaje hay que tener en cuenta varios factores. El primero y más importante de todos es que la totalidad de lo que se incluya en el aparcamiento no puede exceder sus límites y molestar a las plazas colindantes porque puede derivar en un abuso del uso de suelo. Por lo tanto, si la plaza es de tu propiedad y lo que incluye no molesta al resto, estás en tu derecho de aparcar los vehículos que consideres oportunos. Al igual que nadie puede limitar lo que metes en tu trastero o en tu casa, estos metros cuadrados también son tuyos y nadie puede limitar tu uso de ellos.

En el caso de que la plaza de garaje sea de alquiler, tendrás que ceñirte de forma obligatoria a la cantidad de vehículos que puedas aparcar viniendo detallado en el contrato. De esta forma se evitarán problemas con el arrendador y el resto de la comunidad.

Según la Ley de Propiedad Horizontal mencionada anteriormente, cabe señalar dos elementos principales:

En primer lugar, cada propietario puede disponer libremente de su propio garaje dentro de los límites del mismo

Por otro lado, en ningún caso los vehículos estacionados en el garaje deberán ocupar o invadir los espacios comunes, ni crear molestias a otro vecinos.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, es completamente lícito aparcar en una plaza de garaje un coche y una motocicleta siempre y cuando se respeten los espacios delimitados y no se molesten a los demás vecinos de la comunidad. Sin embargo, se pueden establecer ciertos límites que provengan de normativas de los Ayuntamientos o la propia comunidad de vecinos, por lo que es necesario informase de forma exhaustiva de estos casos en particular. A parte de esto, otro aspecto a tener en cuenta lo que cubre el seguro del garaje. Normalmente las aseguradoras cubren por vehículo y no por plaza de garaje y metros cuadrados, en le caso de reclamar daños la moto no se podría reclamar pero con el resto de vehículos no habría problemas.

Por lo que si tenemos dudas sobre si se puede aparcar una moto y un coche en la misma plaza, la respuesta es sí, pero teniendo en cuenta todos los factores que se han mencionado anteriormente y no dar lugar a malentendidos.