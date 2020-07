Seat se pasa a las cañas y tapas

¿Por qué vender coches exclusivamente en concesionarios poco acogedores y donde el cliente no se sienta a gusto? Esta parece podría haber sido una de las reflexiones que ha llevado a Seat a crear Hola Tapas Bar, un restaurante en las afueras de Viena en el que ofrecer una nueva experiencia gastronómica de la mano del chef hispano-alemán Juan Amador, con tres estrellas Michelin.

Con 460 m2 y una capacidad para 80 comensales, el Hola Tapas Bar se sitúa en el centro comercial Auhof Center y cuenta con dos espacios diferentes: uno dedicado a Seat y otro a Cupra. Abrirá el próximo día 17 de agosto y ofrecerá, por un lado, servicio de restauración in situ y, por otro, un servicio de take away, para que los clientes puedan pedir los platos con sabor español del restaurante y consumirlos en sus domicilios o trabajos.

Wayne Griffiths, vicepresidente ejecutivo Comercial de SEAT y consejero delegado de CUPRA, explicó: “Creo firmemente que Hola Tapas Bar establecerá un punto de referencia para un nuevo concepto de experiencia de cliente, complementario a los puntos de venta tradicionales. Elegimos Austria porque es un mercado clave para Seat, ya que ocupamos el tercer lugar entre las marcas de automóviles en el país y el Cupra Ateca superó nuestras expectativas de ventas desde que se introdujo en el mercado.”

Los clientes del Hola Tapas Bar podrán ver los coches de ambas marcas tanto física como virtualmente, pues contarán con diversas pantallas y hasta un videowall, y habrá colaboraciones lifestyle para reforzar la experiencia.

Si quieres conocer Hola Tapas Bar, esta es su página web: www.hola-tapasbar.com.