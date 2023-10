Stellantis lanza Pro One y renueva las furgonetas de Citroën, Fiat, Opel y Peugeot

La unidad de vehículos comerciales representa un tercio de los ingresos netos de Stellantis -que el grupo pretende duplicar en 2030-, con 1,5 millones de unidades vendidas. Está compuesta por seis marcas: Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall.

Ahora, Stellantis ha presentado Pro One, una ofensiva basada en esta unidad y que abarca desde vans o pick-up a opciones de micromovilidad, pasando por sistemas de propulsión eléctricos, la posibilidad de transformar vehículos, de disponer de vehículos conectados o la colaboración entre empresas para minimizar los costes y aumentar la rentabilidad de las empresas de los clientes.

La estrategia de Pro One concretada por marcas se apoya en ofrecer la mayor oferta de vehículos, liderar tanto el ámbito de soluciones complementarias como el hidrógeno o la conversión a eléctricos de vehículos de combustión, así como disponer de una segunda generación de eléctricos de batería con más autonomía.

También aprovechar sus más de 20.000 puntos de contacto con los clientes o el ecosistema de carga de Free2move Charge y ofertas financieras a través de Stellantis Financial Services. Asimismo, Stellantis propone empresas de conversión y adaptación de los vehículos a los usos específicos profesionales que reducirían los plazos de entrega gracias a su relación con 400 socios comerciales de 34 países o servicios conectados para todos sus vehículos para finales de este año. En este ámbito, Stellantis ofrecerá para los vehículos comerciales actualizaciones over the air a partir de 2026.

Estas propuestas se apoyarían en quince plantas de producción de vehículos comerciales distribuidas por Europa, Norteamérica, Suramérica, Oriente Medio y África.

“La renovación de toda la gama de furgones de Stellantis, basada en modelos eléctricos de segunda generación, y la electrificación de cuatro pick-ups a partir de 2024 forman el núcleo del proyecto `Pro one´, basado en un enfoque de 360 grados customer centric y en la ambición de reforzar nuestro liderazgo en el mercado internacional de vehículos comerciales”, declaró Xavier Peugeot, Senior Vice President de Stellantis Commercial Vehicles Business Unit.

Y esa renovación se ha plasmado en doce nuevos modelos de tamaños compactos, medianos y grandes de esas cinco marcas en Europa -se incluye Vauxhall- que estrenan la segunda generación de vehículos profesionales de cero emisiones gracias a una segunda generación del sistema de propulsión eléctrico, que ofrece más autonomía; más modelos con pila de combustible, dieciocho ayudas a la conducción, conectividad e innovaciones como el sistema e-Power Take Off (ePTO).

Así, la nueva generación de eléctricos proporciona en las furgonetas de tamaño compacto una autonomía de hasta 330 km; en tanto que en las de tamaño medio, con baterías de 50 o 75 kWh de capacidad se ofrecen hasta 350 km. En el segmento de las furgonetas de mayor tamaño, con baterías en este caso de 110 kWh, el alcance homologado con una carga es de hasta 420 km. En este caso, con corriente continua es posible realizar cargas de hasta 150 kW.

En cuanto a la pila de combustible, con el anuncio de una segunda generación que alcanza las furgonetas del grupo de tamaño mediano, la autonomía es ahora de hasta 400 km y está previsto que, durante el año que viene, esta tecnología basada en el uso del hidrógeno llegue a las furgonetas de mayor tamaño de Stellantis, proporcionando un alcance con un depósito de 500 km.

Adicionalmente, llegan recursos como la frenada regenerativa mediante levas o la bomba de calor en las furgonetas compactas de cara a optimizar el uso de la energía en condiciones de temperatura ambiental baja.

Otras nuevas tecnologías incorporadas a esta familia de vehículos comerciales serían la utilización de cuadros de instrumentos y las pantallas centrales más grandes, táctiles de 10", y configurables, el sistema Dynamic Surround Vision que utiliza cámaras exteriores en lugar de retrovisores, la conectividad inalámbrica, que se activa a la entrega del vehículo, mantiene a los usuarios informado y a los responsables de flotas al tanto de situación, estado, etc, así como actualizaciones vía OTA de cara a evolucionar los productos.

En las furgonetas compactas la nueva Smartphone Station se conecta a una app específica que convierte el teléfono móvil en un cuadro de control del vehículo y permite incluso interaccionar con los mandos del volante; mientras que las grandes se alcanzará el nivel de conducción autónoma 2 con el Adaptive Cruise Control con función stop-and-go, Lane Centering y Traffic Jam Assist. Asimismo, una nueva generación del motor de combustión se acopla con una transmisión automática de ocho velocidades.

Por otro lado, todas las nuevas furgonetas de Stellantis tendrán faros leds o el sistema e-Power Take Off (ePTO) de 400 V permite entregar energía de la batería -corriente continua- a consumidores externos -corriente alterna- gracias a un inversor específico incorporado.

En Norteamérica habrá una nueva gama de furgonetas y pickups electrificadas, incluido el Ram ProMaster EV que llegará a finales de 2023 y el Ram 1500 REV, que lo hará a finales de 2024. La futura gama para esos mercados incluye la incorporación de pilas de combustible, por otro lado.