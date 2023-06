El Topolino vuelve a la gama de Fiat

A lomos del Topolino, un coche producido a lo largo de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado por Fiat, se motorizó Italia en tanto que se trataba de un coche muy asequible y constructivamente sencillo, al estilo de lo que lo fue en Alemania el VW Tipo 1, aquí conocido como Escarabajo.

Ahora Fiat recupera este nombre para un cuadriciclo ligero eléctrico que se sumará a su oferta el año que viene, en abril, y que evocará a ese primer Fiat 500, su nombre oficial.

Su base técnica es la del Citroën Ami que está a la venta ya desde hace tres años, aprovechando así un punto de partida con mínimas modificaciones, como ya hiciera anteriormente Opel con el Rocks-e.

Todos ellos tienen la homologación L6e, lo que les permite que con carné AM puedan conducirlos personas desde los 15 años de edad. Biplazas, su potencia es de 8,2 CV y están limitados por la normariva a 45 km/h. El Ami -Fiat no ha dado aún información técnica sobre de su Topolino pero no debiera ser muy distinta a la del Citroën- tiene una batería de 5,5 kWh y, con ella, homologa con el ciclo World Motorcycle Test Ccycle (WMTC) una autonomía de 75 km. Se puede recargar en tres horas y media mediante un cable que el propio coche incorpora.