Volkswagen lanza las actualizaciones OTA para sus eléctricos ID.3 e ID4

Volkswagen está lejos de ser el primer fabricante de automóviles que incorpore la posibilidad de actualizar en remoto su software, por tanto, sin tener que acudir al taller. Sin embargo, dado su volumen de producción -Tesla, que fue el primero, fabricó en 2020 medio millón de coches por los 8,5 millones del grupo industrial alemán- sí será quien lleve esa posibilidad a mayor nivel hoy conocido.

Estas actualizaciones over-the-air (OTA) por parte de Volkswagen arrancan este verano e, inicialmente, para los modelos de la familia ID, con el ID.3 como el primero: los clientes del First Movers Club recibirán este mismo mes una transferencia inalámbrica de datos con la última versión de programación para su ICAS (In Car Application Server). Este servidor embarcado aglutina las diferentes funciones que realiza el coche en una única centralita -afecta hasta a 35 centros de control a través de las OTA- y, ahora, recibirá la versión ID. Software 2.3.

Esta versión permite incorporar un fondo de color distinto a la pantalla, cuenta con un botón de inicio personalizable y, sobre todo, mejora las funciones del ID.Light, ofreciendo una detección del entorno optimizada a través de la cámara multifunción o un control dinámico más eficaz de las luces de carretera. También se mejorará la rapidez de respuesta de la pantalla o acabará con las animaciones entrecortadas.

Esta descarga se realiza en un segundo plano, cuando el vehículo está detenido y sin nadie a bordo, a través de la SIM integrada. Se mostrará que se ha completado en el vehículo una vez terminada. Entre las condiciones que también deben cumplirse es que la batería esté cargada al cincuenta por ciento y puede llevar un máximo de tres horas.

Estos procesos de actualización prometen, especialmente desde finales de año, cuando llegaría la versión 3.0 que debutará con el ID.5, un promedio de renovación de la programación cada doce semanas.

Como si de un smartphone se tratase

Según Ralf Bradstätter, CEO de Volkswagen Turismos, “Volkswagen está subiendo una marcha en lo que se refiere a digitalización. Después del exitoso lanzamiento de nuestra familia ID. totalmente eléctrica, la marca está liderando otra vez esta nueva fase con la creación de una experiencia de cliente totalmente nueva y digital con nuevas funciones y confort cada doce semanas. Esto nos convierte en el primer fabricante de volumen en lanzar amplias actualizaciones Over-the-Air”.

Esta posibilidad de realizar OTA se extiende a todos los modelos con la plataforma MEB, sean o no de la familia ID, de forma que puede alcanzar a los Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron o el futuro Cupra Born, entre otros muchos modelos que contarían con ella.

De este modo, los coches siempre contarán con una versión actualizada a bordo y mejorarían la experiencia del cliente, reaccionando ante sus necesidades. “Los modelos ID se mantienen completamente actualizados tras la entrega y los coches de los clientes conservan mejor su valor, en palabras de Thomas Ulbrich, miembro del Comité Ejecutivo de Volkswagen en el área de desarrollo. Para ello, es clave la colaboración entre ID.Digital y Cariad, la organización de desarrollo de software de Volkswagen y “se convertirán en una norma para los clientes, al igual que la descarga del último sistema operativo o de las aplicaciones en su smartphone”, según el director general de Cariad, Dirk Hilgenberg.

Una ventana a nuevos ingresos

Estas actualizaciones OTA también permitirán “despertar” funcionalidades de las que disponen los coches en el momento en el que se compran y que estén disponibles, por ejemplo, mediante suscripción o para un tiempo de uso concreto. Así, el fabricante podrá estandarizar el hardware que incorpora a los vehículos y el cliente podrá disponer de ellas si las estima necesarias -y decide pagarlas, claro-. Podrían afectar, por ejemplo, a funciones de iluminación, confort, etc, aunque las posibilidades parecen claramente ilimitadas y llevarán a que los compradores no tengan que decidir en el momento de la compra qué dotación quieren que tenga su coche, pues podrán contar con ella a posteriori. Volkswagen llama a esta estrategia Accelerate.

Otros fabricantes también están apostando por las OTA en sus vehículos, tal cual es el caso de los modelos eléctricos de ultima generación fabricados por el grupo Hyundai -el Ioniq 5 y el Kia EV6-, al margen de haberse incorporado en otros que no se venden en España como los Genesis G90 o el Hyundai Sonata; los de BMW con-sus Remote Software Upgrade, que ya van por la versión 21-03 y están disponibles tras activarse la validación de descarga desde My BMW App o automáticamente durante un viaje; o Jaguar Land Rover, quienes ya han emitido a sexta actualización (SO 2.0.6) de sus modelos afectando, por ejemplo, al sistema de infoentretenimiento, control por voz con nuevas funciones, mejoras en el navegador o la optimización de ayudas a la conducción como el asistente de carril o el control de velocidad de crucero.