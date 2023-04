Wayne Griffiths, CEO de Cupra, "el Tavascan es un sueño hecho realidad"

“Los grandes sueños empiezan con unos pocos soñadores”. Así explica Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra la visión que, desde sus inicios, tuvo la marca con el Tavascan. Quería reinventar la electrificación y demostrar que los coches eléctricos podían aportar una deportividad diferente, única. Así, en 2019, sólo un año después de que Cupra naciera como marca, se mostraba por primera vez el Tavascan Concept, un SUV del que, en unos pocos días, se podrá ver por primera vez como modelo de producción.

Para Wayne Griffiths, el Tavascan es "un sueño hecho realidad que comenzó hace cuatro años en el Salón del Automóvil IAA de Frankfurt. Queríamos presentar un coche eléctrico, racional en términos de sostenibilidad, pero con un gran diseño, sexy y emocional, nada que ver con lo que se había visto hasta entonces. Estábamos preparados para desafiar el statu quo y provocar al mundo. Y la respuesta fue el Cupra Tavascan Concept, que causó un gran impacto, no solo por su sensacional diseño exterior, sino especialmente por su interior, donde su columna vertebral e iluminación deslumbran por sí solas. Tengo muchas ganas de desvelar el Cupra Tavascan. Veréis que, incluso en estático, está listo para lanzarse a lo desconocido con determinación".

Desde ese 2019 hasta hoy hemos podido ir siguiendo el desarrollo de este coche del que Griffiths, aclara, que "no queríamos un coche solo de exhibición que no pudiéramos producir. Queríamos crear un nuevo concepto de coche eléctrico que tuviera la oportunidad de recorrer las carreteras de todo el mundo. No nos conformábamos con que simplemente llamara la atención, sino que queríamos ofrecer una experiencia única que iluminara el camino y que realmente redefiniera lo que significa conducir un coche eléctrico. Ha habido algunos cambios, pero el Cupra Tavascan que presentaremos en unos días en Berlín demostrará que hemos seguido la esencia del concept car de 2019".

El CEO de la marca reivindica la importancia que tendrá este Tavascan para una marca en constante expansión por todo el mundo y crecimiento de ventas, en tanto que el "con el Cupra Tavascan, nace un nuevo héroe para una nueva era. Cupra no para de crecer y los resultados nos impulsan a seguir soñando. Este modelo simboliza nuestro éxito. Apuntamos a un futuro prometedor y ambicioso, con la firme intención de ingresar a mercados globales como Australia, donde desembarcamos el año pasado con una gran aceptación, y también queremos llegar a Sudamérica donde la marca ya es conocida. ¿Quién sabe? Tal vez algún día el Cupra Tavascan marcará el camino en nuevos mercados. En Cupra soñamos en grande y queremos seguir haciendo realidad todo lo que nos proponemos. Y en este sentido, el Cupra Tavascan no es solo un coche, es una actitud hacia el futuro: elimina el miedo de la ecuación".

En cuanto a las expectativas que se están creando ante la inminente presentación del modelo, Wayne Griffiths reivindica que "en Cupra hemos cumplido nuestra promesa de crear un coche sexy, único y atractivo para las nuevas generaciones. Es el momento perfecto para presentarlo, ya que el mercado de los SUV eléctricos está en constante crecimiento, al igual que Cupra, después de un año fantástico para la marca en todos los sentidos. Nuestra visión fuera de lo convencional nos convierte en una marca única más allá de vender coches; genera emociones. Y el Cupra Tavascan demuestra que en efecto la tecnología puede transformar, pero el cambio real nace de la emoción. No pretendemos presentar un SUV eléctrico que guste a todo el mundo, sino que lo amen unos pocos. ¿Es el Cupra Tavascan muy desafiante? ¿Estamos yendo muy lejos? ¿Estamos siendo muy provocadores? Lo descubriréis este próximo 21 de abril en Berlín cuando lo presentemos al mundo".