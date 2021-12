El Wrangler 4xe, el nuevo híbrido enchufable, ya puede reservarse en la red Jeep

Jeep inicia la comercialización del Wrangler 4xe, un modelo que combina dos motores eléctricos con uno de gasolina de 2 litros a través de un cambio automático de ocho velocidades para convertirse en híbrido enchufable. Es, según la marca, un paso más para cumplir con el compromiso de vender el 70 por ciento de los Jeep como vehículos electrificados en todo el mundo para 2025.

El Wrangler 4xe con el acabado Sahara cuesta 68.900 euros y el Rubicon tiene un precio de tarifa que arranca en 70.800 euros. En los dos casos, la única carrocería es la de cinco puertas y, por tanto, configuración de batalla larga: 3,01 m de distancia entre ejes para una carrocería con 4,88 m de largo.

Ya sólo con sistema de propulsión híbrido enchufable

Lanzado el verano pasado, el Jeep Wrangler 4xe se convierte ahora en la única versión disponible de este modelo en los mercados europeos continentales.

Por lo tanto, las versiones con el motor 2.0 sobrealimentado de 272 CV que se venían comercializando hasta este mismo mes -65.600 euros para el Sahara, 67.500 para el Rubicon con carrocería de cinco puertas; 61.700 y 63.600 con la de tres-, habrán sido las últimas de este todoterreno en contar con un motor de combustión sin ningún tipo de electrificación. Con anterioridad, y siempre ciñéndonos a la oferta de este siglo XXI, el Wrangler contó con otros motores de gasolina: los 3.6 V6 de 284 CV, 3.8 de 196 y 208 CV, los 4.0 con seis cilindros en línea y 177 CV o los 2.4 y 2.5, ambos de cuatro cilindros, con 143 y 118 CV, respectivamente. En Diesel dispuso del 2.8 CRD de 177 CV, primero y, luego, con 200 CV, el motor que ha sido el más longevo de las generaciones recientes de este todoterreno en Europa; siendo sustituido por el 2.2 CRD en 2018 con la misma potencia.

El Wrangler 4xe tiene una potencia combinada de 380 CV -272 del motor de combustión, 63 y 145 de los eléctricos delantero y trasero- y 637 Nm de par máximo -400, 53 y 245 Nm, en el mismo orden-. Puede trabajar con tracción total exclusivamente eléctrica -dispone de un motor eléctrico asociado a cada eje-, contando así con más par que nunca.

Sólo con la energía procedente de su batería este Jeep puede moverse durante 50 km, por tanto, sin ningún tipo de emisión ni consumo de carburante. La batería se puede recargar con una potencia máxima de 7,4 kW con corriente alterna.

Con los modos E permiten al conductor seleccionar entre varias formas de trabajar del sistema de propulsión -Hybrid, Electric y eSave-, siendo incluso posible reservar el uso de energía eléctrica para poder utilizarla más tarde

Según el nivel de equipamiento puede contar con dos sistemas de tracción total, el Select Trac o Rock Trac, diferencial de deslizamiento limitado, desconexión de la barra estabilizadora delantera, etc.

Entre las novedades incorporadas en este Model Year 2022 están un parabrisas con mayor resistencia gracias a un tratamiento químico semejante al de las pantallas de los teléfonos móviles y con una capa interior que garantiza mayor oposición a fisuras o grietas; una nueva paleta de pinturas para la carrocería, disponibles todas tanto con capota blanda o rígida, negra o en el color de la carrocería; además de una nueva capota Sunrider Flip Top. Esta es una capota blanda que cubre la primera fila de asientos, mientras que el resto del coche lo está por una capota rígida que se puede abrir.

Conectividad ampliada con el My Uconnect

El Wrangler 4xe cuenta con una pantalla central de 8,4” que incluye la aplicación My Uconnect con la que se pueden acceder a varios servicios, entre ellos algunos específicos para la conducción eléctrica y conectividad como My Assistant, My Car, My Remote o My eCharge. El primero es el básico y activo desde el momento de la compra e incluye la posibilidad de pedir asistencia en carretera o soporte para resolver problemas técnicos. También permite a los propietarios recibir un informe mensual por correo electrónico con la verificación del uso del vehículo y su estado de salud.

My Car se puede activar sin cargo y permite verificar estado y condiciones del coche a través del teléfono móvil, incluyendo la carga de la batería, presión de ruedas, kilometraje o mantenimiento programado; My Remote permite localizar al Wrangler, bloquear o desbloquear las puertas, configurar alarmas o ver ubicaciones de estaciones de carga; y My eCharge identifica las infraestructuras de carga próximas, verifica su disponibilidad, inicia el proceso de carga y paga. Un paquete adicional de servicios es el My Alert, con el que el cliente puede conocer un posible robo del coche, con el apoyo del centro de operaciones para recuperarlo.