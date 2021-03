Yamaha E. Castro salvó su participación en la primera prueba del Campeonato

Carlos Campano demostró que sigue teniendo velocidad para estar en cabeza en la serie máxima del motocross nacional, de hecho, el piloto sevillano terminó en los entrenamientos cronometrados del sábado con el segundo mejor tiempo en Montearagón (Toledo), sólo por detrás del piloto de MXGP Brian Bogers.

Sin embargo, en la manga de clasificación, se truncó el fin de semana para Carlos Campano cuando saltando de lado cayó duramente contra el suelo teniendo que ser trasladado al Hospital de Talavera de la Reina para realizarle un examen clínico.

El domingo, y viendo que no tenía ninguna lesión grave, decidió probar su estado físico en el warm up. Sin encontrarse del todo bien, Campano corrió las mangas y salvó puntos de cara al campeonato.

En la primera carrera el piloto de Dos Hermanas se fue encontrando algo mejor a medida que avanzaba la manga, terminado sexto. En la segunda manga, Campano mejoró el resultado anterior viendo la bandera de cuadros en una meritoria cuarta plaza.

Campano contaba así el fin de semana “la primera carrera del año se me complicó un poco, me encontraba muy bien el sábado, hice segundo en los entrenamientos cronometrados por detrás de Brian Bogers con buen ritmo cómodo con mi Yamaha, con la pista y sintiéndome muy bien. En las primeras vueltas de la manga de clasificación salté en un bache de lado teniendo una caída muy fuerte. Me trasladaron al Hospital de Talavera de la Reina en ambulancia. Pensé que no podría correr el domingo, estaba muy magullado y dolorido, pero decidimos probar en el warm up aunque no me encontré demasiado bien decidí correr la primera manga y ver si cuando empezase a rodar me encontraba un poco mejor. He podido salvar un sexto puesto en la primera carrera y un cuarto en la segunda, dentro de lo que cabe hemos podido salvar el fin de semana. Una pena la caída y haber estado tan dolorido durante la carrera. Sin embargo, me sentí consistente. La moto va fantástica, creo que podemos estar satisfechos de la pretemporada y vamos a dar muchísima guerra”.

Pérez pelea en el MX85

Por su parte, Salvador Pérez en MX85 ha tenido un buen inicio subiendo al podio como tercer clasificado.

La velocidad de la moto japonesa es un hecho y ha quedado registrado este fin de semana en Montearagón. El joven piloto de Yamaha E. Castro firmó el mejor tiempo en el grupo B y ganó la manga de clasificación. La primera manga para también tuvo lugar el sábado donde Salvador tuvo una caída en la salida quedándose en último lugar y protagonizando una espectacular remontada hasta la cuarta plaza final. El domingo el #300 de Yamaha E. Castro sabía que tenía el podio al alcance de la mano y finalmente subió al tercer cajón tras terminar segundo en la manga.

"Me he sentido muy cómodo durante el fin de semana, estoy contento porque ha sido un fin de semana regular. En los entrenamientos cronometrados empecé muy bien siendo el más rápido de mi grupo y segundo de la general. La manga clasificatoria fue perfecta, salí segundo, conseguí adelantar y ganar. En la primera manga tuve una fuerte caída en la salida haciéndome daño en el hombro y en el tobillo, pero al final pude remontar hasta el cuarto. En la segunda manga no he salido del todo bien pero he podido avanzar posiciones y terminar segundo”, apuntaba Pérez.