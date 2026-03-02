Audi RS 5, un híbrido enchufable que presume de carácter deportivo

En rugby una patada a seguir permite que un equipo lance el balón hacia el campo contrario para, de ese modo, intentar recuperarlo antes que su rival, pudiendo así también ganar metros y avanzar cuando la oposición es fuerte o romper la línea defensiva aprovechando los espacios.

Justo es eso lo que ha hecho Audi con el nuevo RS 5, la versión que estrena un sistema híbrido enchufable para Audi Sport, la división más deportiva de la marca. Y es que ninguno de sus más próximos rivales, coches como el BMW M3 o el Mercedes-Benz AMG C 63 S E alcanzan ese nivel de electrificación y consiguen, como sí ocurre en el Audi, la etiqueta Cero. De este modo, el RS 5 rompe con la tradición de los motores exclusivamente térmicos de la familia RS y marca el arranque de una ofensiva sobre un escenario en el que las prestaciones y la eficiencia deberán convivir de manera inevitable.

El RS 5 puede elegirse en los dos formatos habituales de este modelo, con una diferencia de precio mínima entre ambos, aunque más significativa desde el punto de la versatilidad si se opta por el Avant. / TSP

Porque la electrificación del RS 5, tanto de la berlina como del formato familiar, no ha conllevado una renuncia al carácter deportivo que se espera en un coche con ese nombre. Así, el sistema de propulsión combina un 2.9 litros, un V6 biturbo de 510 CV, con un motor eléctrico de 177 CV (130 kW) integrado en la caja de cambios automática con convertidor de par y engranajes epicicloidales de ocho velocidades.

La potencia conjunta alcanza los 639 CV y el dato de aceleración habla por sí solo, aunque sea un modelo muy pesado, ya que ambos formatos pesan más de 2,4 toneladas: de 0 a 100 km/h en 3,6 s. Eso, en tanto que este Audi es capaz de recorrer usando exclusivamente la energía de su batería, 25,9 kWh de capacidad total de los que son útiles 22, hasta 84 km antes de que sea necesario que su seis cilindros se ponga en marcha.

Resulta extraño que esta versión híbrida enchufable no disponga de la posibilidad de cargar su batería con corriente continua. / TSP

Conectándolo a la red eléctrica, esa batería admite potencias de carga de hasta 11 kW, exclusivamente con corriente alterna. Esto resulta inhabitual en el grupo Volkswagen, donde empieza a ser normal encontrar también la posibilidad de que las baterías puedan recargarse con corriente continua.

El RS 5 mantiene la tracción total Quattro y cuenta un diferencial central de deslizamiento limitado con un sistema de precarga que hace que los dos ejes estén siempre acoplados.

Aunque con tracción total en todo momento, el eje trasero puede tomar el protagonismo gracias a modo RS Torque Rear.

El diferencial trasero dispone de la función Dynamic Torque Control, que introduce la vectorización electromecánica del par en el eje trasero. Este sistema, mediante un motor eléctrico, reparte la potencia entre las ruedas en milisegundos, mejorando la estabilidad en curva, la capacidad de tracción y la agilidad, especialmente en conducción deportiva.

Gracias esta configuración de la tracción, el RS 5 tiene un modo de conducción RS Torque Rear en el que el eje trasero recibe mucho más par que el delantero para hacer que sea más reactivo.

El salpicadero, los reposabrazos y los revestimientos de las puertas están fabricados en microfibra Dinamica en color negro.

A lo anterior se suma un modo de conducción denominado una carrocería un 10 por ciento más rígida que la de los A5, un chasis específico RS con amortiguadores regulados eléctricamente y con doble válvula, una dirección más directa y la posibilidad de montar frenos carbocerámicos -de serie lleva discos de acero de 420 o 400 mm, 30 kilos más pesados-, todo pensado para combinar la eficacia en circuito con confort y el control en los desplazamientos del día a día. Las llantas son de 21”.

Los asientos deporitovs plus con acolchado en forma de panal están entre la aportación más distintiva del equipamiento de este RS 5.

En el interior, entre lo exclusivo de esta versión están los asientos, que son de tipo bacquet con costuras en contraste; o el volante, que está tapizado en cuero nappa. Está equipado, por lo demás, con una instrumentación con pantalla de 11,9” y otra central táctil de 14,5”. Esta tiene la particularidad de poder reflejar tiempos por vuelta, ángulos de deriva o datos dinámicos.

Así, Audi no solo electrifica uno de sus iconos deportivos: lanza su propia “patada a seguir” tecnológica para mantenerse en cabeza en la nueva era de las berlinas deportivas electrificadas y lo hace con precios aún inferiores a los de sus rivales: 127 750 euros para la berlina y apenas 175 euros más para la carrocería Avant.

Ambas carrocerías tienen cinco puertas, pero el espacio de carga del Avant supera a la berlina, si bien Audi no ha comunicado su capacidad. En otros A5 Avant varía entre 361 y 476 litros.

Fabricado en Neckarsulm (Alemania), los pedidos se abrirán esta misma primavera y las primeras entregas están previstas para el verano.