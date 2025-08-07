Boreal, el SUV global que impulsa la estrategia internacional de Renault

Renault ha presentado el Boreal, un SUV desarrollado para los mercados extaeuropeos. Es un pilar clave del plan “International Game Plan 2024-2027” del grupo Renault, quien prevé el lanzamiento de ocho nuevos vehículos en regiones estratégicas, con una inversión total aparejada de 3.000 millones de euros.

“El Boreal no es solo un nuevo modelo: es un emblema de nuestra ambición de elevar la calidad y la innovación en nuestros mercados internacionales. Representa una herramienta esencial para reforzar nuestra presencia en el segmento C en más de 70 países”, afirmó Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault.

El objetivo de Renault es llevar al Boreal a más de 70 países extraeuropeos y, en principio, con la producción centrada en Brasil y Turquía.

Tras el lanzamiento de Kardian -un coche urbano de 4,11 m que estrenó la plataforma-, Duster y Grand Koleos y con una longitud de carrocería de 4,56 metros el Boreal se posiciona se lanza con un diseño pensado para responder por igual a los gustos de clientes en América Latina, Turquía, Oriente Medio y la cuenca mediterránea, regiones donde los SUV dominan las preferencias de compra.

Renault lo producirá localizadamente para para mejorar su agilidad logística y competitividad. De ese modo, será fabricado en Curitiba (Brasil) para abastecer diecisiete países de América Latina, y en Bursa (Turquía) para 54 mercados adicionales en Europa del Este, Medio Oriente y el Mediterráneo. El lanzamiento comercial comenzará en Brasil a finales de este año y se extenderá gradualmente al resto de los mercados durante el próximo año.

El salpicadero en poco o nada difiere del que usan algunos productos de la oferta de Renault conocida en Europa.

El interior tiene un salpicadero que integra dos pantallas horizontales de 10", instrumentación y multimedia, ésta con una interfaz impulsada por el sistema OpenR Link con servicios integrados de Google. Cuenta con iluminación ambiental personalizable, funciones como asientos con masaje y climatización bizonal, por ejemplo. También presume de materiales de calidad y tapicerías adaptadas a los mercados: azul para Latinoamérica y Pure Cool Grey para Turquía, con costuras en contraste.

Además, la aplicación My Renault permite gestionar funciones a distancia como el bloqueo de puertas, el arranque, la climatización o el seguimiento del vehículo, ofreciendo actualizaciones remotas tanto para el sistema de infoentretenimiento como las ayudas a la conducción.

Las tapicerías serán uno de los elementos que difiera, al igual que ocurrirá con los motores, según su lugar de fabricación.

Estas serán hasta 26, 24 para los mercados de América Latina, incluyendo la alerta de tráfico cruzado, el frenado automático de emergencia, la asistencia al conductor de nivel 2 y un sistema de estacionamiento manos libres.

El maletero ofrece un volumen de carga de hasta 586 litros, 1.770 si se abaten las dos partes asimétricas de los asientos.

Motores adaptados a cada mercado

La plataforma modular de Renault Group permite integrar múltiples motorizaciones según los requerimientos normativos y ambientales de cada región. Así, inicialmente tendrá un 1.3 TCe, un motor de gasolina sobrealimentado por turbo, asociado a una caja automática de doble embrague EDC de seis velocidades. Podrá usarse con gasolina o Flex Fuel, particularmente en Brasil, de modo que será apto para el utilizar etanol o una mezcla de éste con gasolina. Desarrolla hasta 163 CV en versión Flex Fuel, 156 CV en gasolina para Latinoamérica y 138 CV en gasolina para Turquía. El par máximo alcanza los 270 Nm en los primeros casos y 240 Nm en Turquía.

La capacidad de carga de su maletero estará entre las mejores cualidades del Boreal.

Con el Boreal, Renault acelera su transformación internacional y refuerza su presencia en los segmentos de mayor valor. En 2024, la marca francesa vendió 1,58 millones de vehículos en todo el mundo, con un 40 por ciento fuera de Europa. En el primer semestre de 2025, las ventas internacionales crecieron un 16,4 por ciento, impulsadas por el éxito de modelos como Kardian y Koleos.