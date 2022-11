Me ha caducado el carnet de conducir, ¿qué tengo que hacer?

El carnet de conducir nos otorga el poder de poder manejar los vehículos especificados en el mismo, pero no es una documentación que usemos de manera frecuente. Aunque existen determinados casos en los que puede servir para la identificación de su propietario, este tipo de documentación tan solo es empleado cuando nos lo requiere un agente de tráfico, o para trámites muy determinados.

Es por ello que desconocer la fecha de caducidad es algo muy frecuente para gran parte de la población española. Sin embargo, el hecho de contar con esta fecha límite sobrepasada, y continuar conduciendo, puede acarrear distintos tipos de sanciones. Te explicamos cómo solucionar la caducidad de tu carnet de conducir en pocas horas.

¿Qué tengo que hacer si tengo el carnet de conducir caducado?

Cabe destacar que no importa si la caducidad de nuestra licencia de conducir tan solo es de un día: se encuentra totalmente prohibido circular con un carnet no vigente y es motivo de sanción. Esta sanción puede ser de hasta 200 euros, aunque no acarrea la pérdida de puntos. La vigencia de cada licencia dependerá de la categoría de la misma. Por ejemplo, el permiso de tipo B tiene un plazo de caducidad de 10 años, tras los cuales se debe proceder a su renovación. Este límite se reduce a 5 años para los mayores de 65 años. En el caso de los permisos de categoría C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E cuentan con una vigencia de cinco años y de tres años para mayores de 65 años.

Para renovar nuestra licencia de conducir podremos proceder a realizar este tipo de trámites hasta tres meses antes de su fecha de caducidad, por lo cual no tendremos que esperar hasta el último día. Este tipo de trámites antes de tiempo no acarrea que se pierda ningún tipo de período de validez, sino que la nueva renovación comenzará desde la fecha de caducidad.

Para proceder a la renovación debemos acudir a un centro de reconocimiento de conductores, normalmente con cita previa. En este centro nos realizarán las fotografías y nos someterán a pruebas que verificarán que nos encontramos en condiciones psicofísicas óptimas para la práctica de la conducción. Algunas de estas pruebas consistirán en medir nuestras facultades visuales o auditivas, contrastando que no se han perdido desde la última renovación de nuestro carnet de conducir, o poner a prueba nuestros reflejos.

Tras superar de forma óptima este proceso se tramitará de forma automática la renovación de nuestra licencia de conducir. Para ello debemos abonar las tasas correspondientes en casa caso y se nos otorgará un certificado con carácter temporal. Este documento cuenta con una vigencia de uso de hasta 90 días; aunque antes de que expire ya habremos recibido en el domicilio nuestro nuevo carnet de conducir.