Cómo comportarnos para ser un buen peatón

Este martes se celebró el Día Internacional del Peatón, declarado por la OMS en 1897 en memoria de la primera víctima mortal de atropello por vehículo a motor. Los peatones son las personas más vulnerables en la vía pública y por esa razón tienen la máxima prioridad en la pirámide de movilidad.

La seguridad vial no sólo afecta a los conductores de vehículos. Los peatones también tienen mucho que ver con ella. Y una buena prueba es que el Reglamento General de Circulación se ocupa ampliamente de los viandantes. Esta preocupación por el peatón se ha visto reflejada satisfactoriamente en las cifras de accidente en los que se han visto implicaciones los viandantes durante las dos últimas década. Si en 1999 España sufrió 907 fallecimientos de peatones en accidentes de tráfico, diez años después, en 2009, la cifra descendía a 469 víctimas mortales y ya en 2019 los datos se redujeron de la siguiente forma: 381 peatones perdieron la vida en accidentes de tráfico y 1688 fueron hospitalizados por siniestros viales.

Los fallecimientos de peatones han descendido un 58% en las últimas dos décadas

Lo destacado de estos fallecimientos es que 114 de ellos no había cometido ninguna infracción, mientras que 62 peatones fallecieron tras no cruzar por un paseo de peatones y 20 lo hicieron tras no respetar un semáforo.

¿Cómo evitar este tipo de sucesos y seguir descendiendo la curva de fallecimiento de peatones? Desde el RACE nos ofrecen una serie de consejos en diferentes situaciones y escenarios para tenerlos siempre presente cuando caminemos por la calle o por la carretera.

Consejos para peatones

Como consejos generales para el comportamiento de los peatones en sus movimientos en torno a la seguridad vial destacan los siguientes:

No caminar cerca del bordillo

Para hacer uso del teléfono móvil debemos hacerlo detenido en una zona segura y no mientras estamos en movimiento y mucho menos cruzando.

debemos hacerlo detenido en una zona segura y no mientras estamos en movimiento y mucho menos cruzando. Los niños deben ir siempre por el lado más alejado del bordillo

deben ir siempre por el lado más alejado del bordillo No llevar animales sueltos

sueltos Si vamos por carretera el lado por el que debemos caminar es el izquierdo para que al caminar veamos siempre los coches venir de frente.

el lado por el que debemos caminar es el izquierdo para que al caminar veamos siempre los coches venir de frente. No está permitido caminar ni atravesar las autopistas .

. Hay que caminar siempre por el arcén y en fila india

y en fila india Si caminamos por la noche debemos utilizar material reflectante y un sistema de alumbrado, como linternas.

Estas indicaciones encuentra sus propios matices cuando nos enfrentamos a situaciones concretas como pasos señalizados sin semáforo, donde debemos esperar en la acera y no en la calzada, no cruzar mientras utilizas tu móvil, mirar a ambos lados y cruzar sólo si no viene nadie; o pasos señalizados con semáforo, en los que no debemos cruzar cuando la luz verde para peatones empiece a parpadear ni justo tras cambiar a verde para peatones, ya que nos exponemos al riesgo de que algún conductor se pase de frenada con su semáforo rojo. Antes de cruzar, espera y asegúrate de que los conductores se detienen.