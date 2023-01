Conducir un coche desde los 15 años sin carnet: requisitos y todo lo que debes saber

Cuando vemos alguien conduciendo en carretera, siempre tendemos a pensar que es una persona mayor de 18 años, pero esto puede no ser así. De hecho, en España son aproximadamente 57.000 conductores lo que todavía no han cumplido los 18. Sí es cierto que tener 18 años te permite conducir otro tipo de vehículos, como puede ser un turismo normal, pero si aún no tienes los 18 años y te interesa conducir quédate a leer este artículo, te diremos los requisitos y todo lo que deberás hacer.

Si eres menor de edad, puedes optar a cuatro tipos diferentes de licencias, en la que tendrás que superar un test psicotécnico, exámenes teóricos y exámenes prácticos. Dependiendo de a qué permiso estás aplicando, los exámenes serán de una manera o de otra.

Los permisos a los que pueden estar los menores de edad son:

Permiso AM : A este permiso, puedes acceder con tan solo 15 años . Con él, podrás conducir ciclomotores con una cilindrada de hasta 50cc o cuadriciclos ligeros . También, te será permitido coger pequeños coches que tienen un motor de 50cc y que alcanzan hasta los 45 km/h.

: A este permiso, puedes acceder con tan solo . Con él, podrás conducir . También, te será permitido coger pequeños coches que tienen un motor de 50cc y que alcanzan hasta los 45 km/h. Permiso A1 : Este permiso de conducción te autoriza a conducir motocicletas con motor de combustión con una cilindrada máxima de 125 cm³ y una potencia de 11 kW como máximo. De igual manera, podrás conducir triciclos de motor, cuatriciclos, ligeros, ciclomotores, y vehículos de movilidad reducida. Puedes obtenerlo a partir de los 16 años.

: Este permiso de conducción te autoriza a conducir como máximo. De igual manera, podrás conducir triciclos de motor, cuatriciclos, ligeros, ciclomotores, y vehículos de movilidad reducida. Puedes obtenerlo a partir de los 16 años. Licencia LCM (y movilidad reducida) : Este permiso es para que personas con movilidad reducida puedan conducir vehículos. Según la página oficial de la DGT, “el periodo de vigencia es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la renovación se realiza cada 5 años” . Deberás tener al menos 14 años, y 16 mínimo si quieres llevar pasajeros .

: Este permiso es para que personas con movilidad reducida puedan conducir vehículos. Según la página oficial de la DGT, . Deberás tener al menos . Licencia de vehículos agrícolas (LVA): Se trata de un permiso para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados. La DGT advierte que “la masa de estos vehículos o las dimensiones máximas autorizadas, no deberán excedee los límites establecidos para los vehículos ordinarios, y la velocidad no podrá exceder los 45 km/h”. El requisito mínimo de edad es de 16 años.

Si eres menor de 18 años, estos son los permisos de conducir a lo que puedes optar. Si lo que quieres es conducir un cuadriciclo por ciudad siendo menor de edad, el permiso AM es el mejor para ti, ya que permiso A1, está más centrado en motocicletas con mayor cilindrada. En cuanto a los otros dos permisos, son más específicos.