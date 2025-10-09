El EX90 de Volvo se pasa a los 800 voltios y admite cargas ultrarrápidas de sus baterías

Volvo actualiza su SUV de mayor tamaño, el EX90, desde algunos sentidos, si bien entre ellos no está su aspecto. Este modelo exclusivamente eléctrico que comparte plataforma, la SPA 2; y sistemas de propulsión con el Polestar 3 pasa, por ejemplo, de tener una arquitectura eléctrica de 400 a otra de 800 voltios. Es, por tanto, la misma -como también ocurre con los sistemas de impulsión-, del ES90 del que Volvo acaba de iniciar la producción en la planta de Chengdu (China), una berlina de 5,00 m que empezará a entregarse a finales de este año. El EX90 se monta en la planta también china de Daqing

La tecnología de 800 voltios, al margen de ventajas como la reducción de peso o volumen por los cambios de cableado, lo que la hace más eficiente son las menores pérdidas de calor. No obstante, las más evidentes para sus usuarios son la admisión de potencias de carga más altas para la batería cuando se usa corriente continua al poder recurrir a una mayor tensión.

Aunque la carga con corriente continua modifica sustancialmente su potencia, la de corriente alterna no cambia y se mantiene en los 11 kW.

Y es que este SUV de 5,04 m de largo pasa a poder cargar su batería de menor capacidad con corriente continua con una potencia de 310 kW cuando antes utilizaba en la que Volvo consideraba básica 235 kW; mientras que en la de mayor capacidad y tamaño ahora puede emplear hasta 350 kW frente a los anteriores 250.

Por otro lado, estas baterías también cambian en tanto que se hacen de menor capacidad con la actualización. En el caso de la que se emplea combinada con un único motor tiene ahora 92 kWh de los que son útiles 88; frente a los anteriores 104 y 101 kWh, respectivamente. En cuanto a la de mayor capacidad, asociada por Volvo a las versiones Twin Motor o de doble motor y, así, tracción total el EX90 model year 2026 cuenta con 106 kWh, con 102 útiles. Anteriormente su batería más grande era la de 111 y 107 kWh, en el mismo orden.

La autonomía homologada para el Single Motor es 572 km por los 618 de ambos Twin Motor, de modo que en el primer caso se recorta en 43 km y en el segundo en menor medida, 4 km.

Volvo ha modificado los sistemas de propulsión de sus EX90, reduciendo por un lado la capacidad de las baterías y aumentando la potencia de sus motores por otro.

También cambia la potencia ofrecida por los motores, de manera que la versión con sólo uno, la Single Motor, y situado en el eje trasero, aporta 333 CV (245 kW) y un par máximo de 480 kW, reemplazando así al de 279 CV (205 kW) y 490 Nm.

En las dos versiones Twin Motor, la nueva potencia y par en un caso son de 449 CV (330 kW) y 670 Nm o, para el Performance, 680 CV (500 kW) y 870 Nm. Sustituyen a los sistemas de propulsión antes empleados de 408 CV (300 kW) y 770 Nm, así como al de 517 CV (380 kW) y 910 Nm de los Performance.

Actualización de las ayudas a la conducción

Entre las nuevas prestaciones se incluyen alertas de seguridad conectadas sobre carreteras deslizantes, otros riesgos y accidentes, además de la integración de la función de llamada de emergencia automática con el asistente de parada de emergencia. Esta función detiene el vehículo en el carril si el conductor no responde a las advertencias sobre su atención o porque se haya detectado que ha soltado el volante, por ejemplo, debido a una indisposición repentina.

Otras novedades son la función de dirección automática de emergencia ampliada situaciones de baja luminosidad y la activación del modo en estacionamiento en paralelo para el Park Assist Pilot.

En el salpicadero se mantienen las pantallas de 8" para la instrumentación y 14,5" para el sistema de infoentretenimiento que tiene Android Auto como sistema operativo.

Con la actualización el EX90 también recibe un ordenador central de doble núcleo basado en Nvidia Drive AGX Orin -como el estrenado en el ES90-, de modo que puede realizar 500 TOPS (billones de operaciones por segundo, por sus siglas en inglés) de potencia de cálculo, es decir, ocho veces más que hasta ahora. Esta mejora también alcanzará a quienes ya adquirieron el EX90 anteriormente en una visita programada al taller de la marca.

«La potencia de cálculo adicional nos permite aprovechar la potencia de la IA, los datos y el software para mejorar aún más la seguridad y el rendimiento general del EX90», afirmó Anders Bell, director de tecnología e ingeniería en Volvo Cars. «Esto significa que podemos ofrecer a nuestros clientes avanzadas funciones de seguridad y de asistencia al conductor, además de mejoras continuas de los sistemas de infoentretenimiento y de gestión de la batería, todo ello sin interrupciones mediante actualizaciones inalámbricas».

Además, el EX90 incluirá ahora un techo panorámico electrocrómico, introducido por primera vez en el Volvo ES90 y que permite ajustar su transparencia con tan solo pulsar un botón.

Volvo elimina ahora la posibilidad de elegir cuatro o cinco plazas y reduce las opciones de pasaje a seis o siete ocupantes.

Otro cambio significativo en esta nueva gama 2026 viene de la mano de la configuración de su interior, donde desaparecen las opciones de cuatro o cinco asientos. Así, todos los nuevos EX90 tendrán tres filas de asientos y, según el acabado, seis o siete plazas.

De este modo, y según la página comercial de Volvo, el Single Motor se pone a la venta por 85.426 euros con seis plazas en el caso del acabado Core y siete en el Plus, cuyo precio es 4.417 euros mayor.

Si bien las actualizaciones son de enjundia en lo que a su sistema de propulsion se refiere, habrá que esperar a más adelante para que también alcancen al aspecto del EX90.

El Twin Motor con este último nivel de equipamiento aumenta su precio en 5.869 euros y el Performance en 10.878; en ambos casos ya exclusivamente con siete plazas; como también ocurre si en lugar del acabado Plus se elige el más alto, el Ultra. En este caso, los precios son de 104.847 euros para la versión de 449 CV (330 kW) y 5.009 de elegirse la Performance de 680 CV (500 kW).