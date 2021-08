Casi la mitad de los fallecidos en accidente de tráfico da positivo en alcohol o drogas

La Dirección General de Tráfico mantiene esta semana una nueva campaña de vigilancia respecto al consumo de alcohol y/o drogas en la conducción. Son días de reencuentros con familiares, de descansar en los chiringuitos, pero el relax no debe traducirse en olvidarse de la realidad que nos rodea y pensar que todo vale y nunca pasará nada. Porque pasa y terminamos lamentando por no ponerle freno a comportamientos incompatibles con la conducción. Ya lo decía aquella famosa campaña de 1985: si bebes, no conduzcas. Más de 35 años después el mensaje sigue la misma línea porque los datos de los últimos estudios respecto a su incidencia en el tráfico así lo requiere. Casi la mitad de los fallecidos en accidentes da positivo en alcohol o drogas.

Desde la DGT se insiste una vez más en recordar que la única tasa segura es 0,0% ya que, aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, el riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado.

Desde la DGT se insiste una vez más en recordar que la única tasa segura es 0,0%

Ya no es cuestión del destrozo a la economía personal o familiar que puede suponer la multa de hasta 1.000 euros que puede recibir el infractor o la posibilidad real de quedarte sin carnet por la pérdida de puntos, con la consiguiente problemática que deriva en el día a día de la mayoría de personas. Hablamos de pérdidas irreparables en forma de vida humana o de lesiones que te pueden acompañar para siempre en caso de evitar la muerte.

Concienciación por parte de la DGT

El informe facilitado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sobre los datos de 2020 lo exponen de forma evidente. De los 597 conductores fallecidos en accidente de tráfico y sometidos a autopsia y análisis toxicológico, 291 (48,7%) arrojaron resultados positivos a alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos. Lo que es lo mismo y destaca la DGT en sus redes sociales: Casi la mitad de los conductores fallecidos en 2020 dieron positivo. Y es un dato que va aumentando, ya que se trata del 3,2% más que en 2019.

Si conduces y consumes🍷💊 🥂 tienes mucho que perder.◼️La multa de hasta 1000 € y la pérdida de hasta 6 puntos del carné no es lo más grave. ◼️Casi la mitad de los conductores fallecidos en 2020 dieron positivo #AlcoholYOtrasDrogas#CampañaControl 2-8 agosto pic.twitter.com/YV91llnM06 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 4, 2021

Del total de conductores fallecidos en el año 2020 casi la mitad dio positivo en alcohol, drogas o consumo de psicotrópicos. 95% de estos conductores eran hombres, más del 68% tenía entre 25 y 54 años y el 78,5% de los afectados dieron una tasa igual o superior a 1,2 g/L.

Esta tasa de incidencia también se traslada a casos en los que peatones resultaron fallecidos. En este caso el drama es aún mayor ya que la persona afectada fue víctima de una conducta temeraria por parte de alguien ajeno a su persona. El 41% dio positivo en alcohol, drogas o consumo de psicotrópicos, 77% era hombres, 40% eran mayores de 65 años y el 73,5% de los afectados dio una tasa igual o superior a 1,2 g/L.