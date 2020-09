El futuro del Seat Alhambra está ligado a la gasolina

El configurador de Seat hoy permite elegir entre cuatro niveles de equipamiento, o dos con sendos paquetes Go, para el Alhambra: Style, Style Go, Xcellence y Xcellence Go. Los precios oscilan para este monovolumen de siete plazas que ya cumple en esta segunda generación diez años en el mercado, de interior altamente flexible y 4,85 metros de largo, entre los 38.011 y 43.378 euros.

Sin embargo, cada uno de ellos exclusivamente se puede combinar con un motor, el 1.4 TSI de 150 CV, dado que los Diesel han desaparecido de la oferta. Esto supone una dificultad comercial en tanto que en este tipo de coches, por otro lado en recesión generalizada con cada vez menos representantes, las ventas de los Diesel suponen un 90 por ciento del mix.

La desaparición de estos motores de la gama Alhambra no supone, por tanto, ni el cese de la producción de este modelo -por otro lado, vinculada al Volkswagen Sharan, también ya sólo a la venta con ese motor de gasolina- ni su eliminación del portfolio de Seat.

La pretensión de la marca es mantener al Alhambra en tanto la demanda siga fluyendo, si bien dispone de una alternativa en formato SUV para el monovolumen: la que llega de la mano del Seat Tarraco, también con siete plazas, si bien este modelo no cuenta con la posibilidad de admitir diferentes disposiciones en el habitáculo de sus asientos.

En todo caso, es cuestión de no mucho tiempo que el Alhambra diga adiós, pero aún no hay fecha prevista para la despedida del mercado tras 24 años de vida y dos generaciones en las que llegó a tener motores de seis cilindros, los VR6 de hasta 204 CV; tracción total como alternativa a la más común tracción delantera o Diesel de entre 90 y 184 CV.

La producción del Alhambra desde la primera generación -en ese momento, de la misma línea salían tanto los Volkswagen Sharan como los Ford Galaxy- se viene realizando en la fábrica portuguesa de Palmela, en las proximidades de Setúbal. Hoy se ensambla junto, además del Sharan, el SUV Volkswagen T-Roc.