Mokka GSE, el SUV compacto eléctrico más deportivo de Opel

Originalmente, Opel usó las siglas GSE en sus modelos más deportivos de los años 70 y 80, como el Commodore GS/E, donde la E significaba Einspritzung -inyección en alemán, por la Bosch D-Jetronic electrónica con la que contaban-, destacando de este modo el avance tecnológico con el que contaban sus motores 2.5 de 150 CV en esa época.

Desde 2023 viene utilizando esas mismas siglas con otro significado: Grand Sport Electric; primero para la versión híbrida enchufable del Astra, con un sistema de propulsión de 225 CV, luego extendida al Grandland para su versión de tracción total y 300 CV y, es ahora, cuando llega a un eléctrico al ciento por ciento.

El Mokka GSE emplea el sistema de propulsión eléctrico de mayor potencia y capacidad de almacenamiento energético disponible en Stellantis para la plataforma e-CMP2.

Lo hace en el Mokka, su SUV más pequeño, con 4,15 m de largo, que equipa el sistema de impulsión eléctrico más potente disponible para la plataforma e-CMP2 en Stellantis. Este no es otro que el que recurre a un motor síncrono de imanes permanentes en el eje delantero que entrega 280 CV (207 kW) y 345 Nm, potencia y par máximo disponibles en su modo de conducción más deportivo.

Con el modo normal activado proporciona 231 CV (170 kW) y limita su velocidad a 180 km/h; mientras que con el Eco se reduce la potencia a 190 CV (140 kW), el par a 300 Nm y la punta a 150 km/h. Como todos los Opel, en el caso de que se acelere al máximo, este GSE se deslimita automáticamente.

En esa situación, el Mokka se convierte en el modelo eléctrico de la marca más rápido hasta la fecha, pues es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h.

Esa aceleración es posible en tanto que, según Opel, el peso del GSE es menor a 1.600 kilos, luego inferior a la del de la otra versión eléctrica, la GS con el motor de menor potencia, 156 CV (115 kW) y 260 Nm, que acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos y alcanza los 150 km/h.

Su batería NMC tiene una capacidad bruta de 54 kWh y una neta de 50,8 kWh, con una autonomía estimada en 336 kilómetros en ciclo WLTP. En comparación, el Mokka estándar ofrece hasta 407 km, aunque con un enfoque menos prestacional.

Un chasis ajustado a la medida de su potencia, Torsen incluido

En consonancia con su prestación, Opel ha retocado el chasis dotándolo de una suspensión con un ajuste más firme, así como la dirección, que tiene un nuevo recalibrado. También estrena este GSE un diferencial mecánico Torsen de deslizamiento limitado, semejante al que tiene, por ejemplo, el Alfa Romeo Junior Veloce 280, que mejora la tracción en curva.

Otras mejoras pasan por un equipo de frenos más potente que el de las versiones Electric estándar y caracterizado por sus pinzas GSE amarillas tras las llantas de 20" de diseño específco. Estas se calzan con neumáticos Michelin Pilot Sport EV en dimensiones 225/40 R20.

Los cambios en el chasis del Mokka GSE se inspiran en las aportaciones del Mokka GSE Rally, un coche de competición.

Estas mejoras se inspiran en el reciente Mokka GSE Rally presentado por Opel, de cara a la pretensión de reforzar el vínculo entre la competición y sus modelos de calle.

En cuanto al aspecto, el Mokka GSE mantiene los rasgos esenciales del Electric, pero añade detalles como los emblemas GSE, además de retoques en los parachoques y acabados en negro.

En el interior destacan los asientos con reposacabezas integrados tapizados en Alcántara, el mismo tejido que se emplea en los paneles de las puertas, con pespuntes en amarillo, así como los pedales metálicos o un volante doblemente achatado.

Para el tapizado del interior, tanto asientos como puertas, se emplea Alcantara con costuras en amarillo.

Las pantallas digitales también ofrecen información específica en este Mokka GSE. La de la instrumentación, con el logotipo de la versión y colores y visualizaciones distintivas; la táctil del equipo de infoentretenimiento incluyendo datos sobre el rendimiento, con un indicador de fuerzas G, gestión de la batería y valores de aceleración, por ejemplo.

El Opel Mokka GSE será presentado oficialmente en septiembre, durante el Salón del Automóvil de Frankfurt (IAA) y las primeras entregas a sus compradores están previstas para el cuarto trimestre de 2025.

Aunque el precio aún no ha sido confirmado, se estima que partirá desde unos 45.000 euros, por encima de los 32.499 que cuesta el Mokka Eléctrico con el motor de 156 CV (115 kW) y batería de 54 kWh que alcanza una autonomía de 402 km. Esto le situaría en línea con otros modelos similares de Stellantis como los Alfa Romeo Junior Veloce o Abarth 600e.