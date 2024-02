Los motores de gasolina microhibridados alcanzan ahora al Peugeot 408

La microhibridación ya alcanza a prácticamente toda la familia Peugeot, una vez que la marca ha confirmado el lanzamiento comercial del 408 Hybrid, versión ésta en la que se emplea la arquitectura eléctrica de 48 voltios que aporta energía a un motor eléctrico insertado en la caja de cambios automática, la e-DCS6.

Con la electricidad almacenada en una batería, este motor de 28,6 CV (21 kW) puede mover en modo de cero emisiones al 408 Hybrid durante, aproximadamente, un kilómetro siempre que se acelere poco o la velocidad no supere los 30 km/h, aunque también puede aportar su empuje en otras situaciones como maniobras o circulando en tráfico urbano, donde llega a actuar el 50 por ciento del tiempo, dice Peugeot. También apoya al motor térmico en las aceleraciones, principalmente cuándo este no aporta su mejor rendimiento y el turbo no ha alcanzado su máximo giro, es decir, a bajo régimen.

En total, esto permite que los consumos se reduzcan hasta un 20 por ciento respecto al motor tomado como referencia, el 1.2 PureTech sin hibridar y con 130 CV, mientras que éste de los Hybrid de 136 CV conlleva, adicionalmente, poder contar con la etiqueta Eco en su parabrisas.

El 408 Hybrid es un modelo con carrocería fastback de 4,69 m de largo y que dispone de un maletero de 536 litros. Tiene un puesto de conducción semejante al del 308, lo que supone que dispone de la instrumentación en una posición elevada, lo que Peugeot llama i-Cockpit y, entre sus ayudas a la conducción, están el control de velocidad de crucero adaptativo, el sistema Night Vision, el control de vehículos en el ángulo muerto o la alerta de tráfico posterior.

Su gama contempla versiones con sistemas de propulsión híbridos enchufables de 180 o 225 CV, así como el mencionado motor PureTech de 130 CV y, en breve, también contará con una alternativa eléctrica. El recién llegado, el Peugeot 408 Hybrid 136 e-DCS6 tiene un precio de 33.200 euros con el acabado Allure y de 36.950 euros en el caso de elegir el GT.