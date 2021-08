Esta es la forma más eficaz de ir documentados en el coche

¿Cuántas veces te has montado en el coche y te has dado cuenta durante tu trayecto que te has dejado el carnet de conducir en casa? ¿Cuántas veces ha pasado largas temporadas guardado en una cartera antigua? Los permisos de conducir son esos elementos que pasan desapercibidos hasta que se da la circunstancia de que la Guardia Civil te lo solicita por algún motivo y te das cuenta de que no lo tienes. Es ahí entonces cuando llegan los lamentos, los nervios, las justificaciones...y la esperanza de que los agentes tengan la buena voluntad de para no ponerte la multa de hasta 100 euros por no llevarlo encima que está tipificado como sanción leve.

En la práctica enseñar el permiso de circulación y nuestro DNI suele servir para condonar la deuda ante los agentes, que pueden comprobar de forma telemática que tenemos el permiso en vigor, pero los móviles pueden esconder una solución más efectiva: la app 'miDGT', que la Dirección General de Tráfico puso en marcha el año pasado para facilitar esas tediosas gestiones que otrora nos exigían perder las primeras horas de cualquier mañana laboral para plantarnos en la sede de tráfico más cercana a nuestro domicilio.

Más de tres millones se han descargado ya 'miDGT', que permite, entre otras cosas, tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche, evitándote situaciones tensas como las antes relatadas ante los agentes. Porque tenemos que llevar siempre con nosotros el carnet de conducir. Es el documento que acredita que somos poseedores de un permiso apto para conducir el vehículo que llevamos, ya sea un coche, una moto o un camión.

Contar con la app miDGT te facilitará el acceso seguro para consultar tus puntos, cambiar el domicilio, pedir un informe de vehículo, comprar tasas. Y está disponible para su descarga de manera gratuita en iOS y Android. No tendrás que preocuparte soLbre la fecha de caducidad de tu carné o cuándo debe pasar la ITV tu coche porque te avisará con la antelación suficiente para que te planifiques; y estarás informado puntualmente de todo lo que ocurra en torno al mundo de la seguridad vial y la DGT.

Cómo usar la APP miDGT

Si después de leer estas ventajas te decides a descargar la app te explicamos brevemente los apartados que podrás encontrarte durante tu navegación. En 'Tu carné, en el móvil'. Tendrás tu permiso de conducir siempre disponible en tu móvil y podrás consultar tus puntos, siendo consciente de que la documentación digital tiene la misma validez que la física; en 'Todo sobre tu coche' estarán disponibles tu permiso de circulación, datos técnicos, distintivo ambiental, ITV, seguro… Además podrás notificarnos si tu vehículo lo conduce habitualmente otra persona, obtener el informe de un vehículo para conocer su estado o compartir la documentación de tu vehículo; en el apartado 'Gestiona tus multas' podrás consultar y pagar tus sanciones y recurrirlas en caso de error a la hora de identificar a un conductor. Por último en más servicios podremos actualizar nuestro domicilio, comprar tasas para realizar algún trámite o comprobar la autenticidad de documentos emitidos por la DGT.