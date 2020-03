Renault Clio: más calidad y tecnología en esta nueva generación

En esta página podrás ver dos de los modelos más interesantes que existen hoy en día entre los utilitarios o coches urbanos. Hablamos de modelos que tienen unas dimensiones contenidas pero que, por equipamiento y calidad de rodadura, cada vez son más polivalentes.

En esta primera prueba superior recibimos al nuevo Renault Clio, que lleva solo unos meses en los concesionarios. Se trata de una nueva generación –la quinta– de este coche que se sitúa entre los más vendidos de la categoría solo superado por el Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Peugeot 208 y Opel Corsa.

La versión probada se corresponde con el motor TCe de 100 CV y el acabado ZEN. Si bien esta variante tiene un precio que ronda los 18.300 euros sin descuentos, también hay que señalar que con ofertas promocionales y financiación, esta cifra baja una vez en el concesionario hasta aproximadamente los 14.300 euros.

Esta cantidad, por tanto, nos permite tener una primera conclusión. Yno es otra que el precio del Clio es razonable y está en línea con el de sus competidores.

A favor

Además, otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Esta versión probada, con el acabado ZEN, incluye de serie las luces automáticas, el climatizador, la ayuda al aparcamiento trasero, arranque sin llave y pantalla táctil de 7 pulgadas –la de 9,3 de la imagen es opcional–.

No obstante, a la hora de escoger uno de los apartados donde el Clio nos ha dejado un mejor sabor de boca, nosotros nos quedamos con el comportamiento. Sin duda, aquí Renault ha subido un peldaño ofreciendo una buena pisada y una gran calidad de rodadura y gran aplomo.

También nos ha convencido el funcionamiento de su motor tricilíndrico. Entre otras cosas porque es agradable y no es excesivamente ruidoso, salvo si se estiran mucho las marchas. Durante nuestra prueba el consumo se ha mantenido en unos 6,3 litros, una cifra razonable, lo que permite realizar unos 700 kilómetros sin repostar. Y cierra la lista de virtudes, el maletero que cuenta con una gran capacidad.

En contra

No obstante, como ocurre con todos los coches, no todo iba a ser perfecto. Este Clio también tiene aspectos mejorables. Como, por ejemplo, el tacto de la palanca de cambios. Esto siempre ha sido una debilidad de Renault y el Clio no iba a ser una excepción, ya que la palanca no tiene las relaciones tan marcadas como nos gustaría. Y otro aspecto mejorable en este modelo es la habitabilidad. Mientras que delante el espacio para sus ocupantes es bueno, detrás las plazas traseras son más justas, sobre todo si lo comparamos con sus rivales, que ofrecen un mayor espacio interior.

Conclusión

Si buscas un coche urbano, la elección es difícil puesto que existen cerca de 20 modelos en la categoría. Sin embargo, si tuviéramos que reducir la lista a solo cinco rivales, el Clio estaría entre ellos. Destaca por el aumento de calidad de esta generación, su rodadura y el equilibrio entre precio y equipamiento. Tan solo el espacio trasero y algunas calidades son mejorables. ¿Nota final? Para nosotros, un notable alto.