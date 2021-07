Cómo saber cuántos puntos tengo en mi carné de conducir

Parece que fue ayer, pero ya se cumplen 15 desde que el carné por puntos entró en nuestras vidas. Su puesta en marcha supuso un antes y un después en la seguridad vial en España y desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2006, un total de 9.866.434 conductores han perdido algún punto y se les han impuesto 18.323.649 sanciones.

Según datos facilitados por la DGT, 289.825 ciudadanos se han quedado sin carné al perder todos los puntos desde 2006, lo que supone menos del 1 % de todos los conductores. Por otro lado, en estos 15 años los conductores españoles han perdido 56.801.246 puntos. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las distracciones por el uso del teléfono móvil han sido los principales motivos.

Sin embargo, pocos conductores saben cuántos puntos tienen en el carné. ¿Cómo puedes saber cuántos puntos del carnet de conducir tienes?

La consulta de puntos sólo está disponible para conductores incluidos en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT que dispongan de un permiso de conducción en vigor. Si es tu caso, podrás saber cuántos puntos tienes a través de la web de la DGT. Tienes tres opciones:

El número de puntos que te podrán quitar en tu carnet de conducir si cometes una infracción dependerá de la gravedad de la misma. El máximo de puntos que puedes perder por incumplir una norma es de seis en el caso de infracciones como conducir con exceso de alcohol (superior a 0,50 mg/l la tasa permitida), conducir bajo los efectos de las drogas o incluso cuando te niegas a someterte al test de alcoholemia o drogas, entre otras.

Otra manera de perder puntos de tu carné puede venir derivado de incumplir los excesos de velocidad. En estos 15 años, conducir a más velocidad de lo permitido supuso el 46% de todas las sanciones y la pérdida de 20.212.811 puntos (36 % del total).

DGT: las nuevas infracciones que te costarán puntos del carnet

Conducir sin el permiso o licencia necesarios, realizar adelantamientos indebidos, poner en peligro a ciclistas, conducir utilizando el teléfono móvil, no respetar la distancia de seguridad, no hacer uso del cinturón de seguridad o de los sistemas de retención infantil, o efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas son otras de las infracciones que también restan puntos.

¿Quieres avisar a la familia de que "casi" has llegado? OK👌 Pero no uses el #móvil hasta que no hayas detenido el vehículo📵 #LaDistracciónMata Es #ElVeranoMásEsperado. No lo estropees. #ApagaElMóvil pic.twitter.com/9EDVCJF6SS