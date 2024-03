El superventas de Skoda, el Octavia, se "tecnoactualiza"

Desde su lanzamiento en 1996 Skoda ha vendido más de siete millones en 60 mercados del Octavia, lo que convierte a este modelo en el más demandado por los clientes de casi medio mundo. Ahora, lo actualiza, si bien incorporando cambios mayores de lo que aparenta su aspecto.

Así, en lo que concierte a la carrocería, estrena nuevos paragolpes que llevan la carrocería hasta los 4,70 m, una parrilla o tomas de aire modificadas y recibe unos faros matriciales que ofrecen un 40 por ciento más de potencia lumínica que los anteriores gracias a sus 36 elementos distribuidos en dos filas. Pueden ofrecer funciones como la "todo tiempo" que hacen innecesarios los antiniebla.

Estos faros están disponibles para los acabados Selection y Sportline, mientras que son de serie en los RS. El nivel básico del Octavia sería el Essence que, como los dos intermedios, tiene ópticas leds como estándar.

Por otro lado, hay una nueva gama de llantas de aleación que abarca entre 16 y 19", así como una oferta de diez colores, tres de ellos sólidos y siete metalizados, para personalizar el aspecto de estos modelos. No obstante, el Verde Mamba se mantiene como exclusivo de los acabados Sportline y RS.

Skoda mantiene una amplia oferta de acabados para el habitáculo, una gama que se engloba como Design Selections -particularmente es amplia la variedad que se ofrece en el nivel Selection, con hasta cinco "ambientes" diferentes- y que, ahora, incrementa el porcentaje de materiales sostenibles y de origen biológico para tapicerías, paneles, guarnecidos... También se utilizan cueros curtidos sin elementos químicos que son sustituidos por otros materiales como la cáscara de café.

En el rediseño del salpicadero aparecen puertos USB-C que pueden cargar tres veces más rápido que los anteriores, con 45 vatios; el sistema de acceso sin llave es capaz de detectar la llave en un entorno del coche de 1,5 metros o hay mayor número de elementos funcionales distribuidos por todo el habitáculo. Así, por ejemplo, en el Combi se puede instalar en opción una cubierta retráctil en el maletero que se recoge automáticamente para facilitar el acceso o aparecen en los Octavia bolsillos multifunción, soportes para tablets incluso en los asientos deportivos, etc.

Es nueva -y de serie para toda la gama- la pantalla digital central del equipo de infoentretenimiento. Tiene 10", como la de la instrumentación, aunque en opción puede ser reemplazada por una de mayor tamaño, con 13". En el asistente de voz Laura de Skoda, asimismo, se incluye la función de ChatGPT.

Dos TSI y un TDI, como base para siete niveles de potencia

En cuanto a los motores, se mantiene la oferta prácticamente inalterada, con motores de gasolina o Diesel y la electrificación se ciñe a microhibridaciones de los primeros. Así el abanico de propuestas arranca con los 1.5 TSI y 2.0 TDI, ambos en versiones de 115 CV y los únicos combinados cajas manuales de seis marchas. Además, la versión de 150 CV del TSI cuenta con microhibridación y una arquitectura eléctrica de 48 voltios y transmisión automática de doble embrague, la DSG de siete relaciones, que también se ofrecen en el de 115 CV como opción.

Hay un segundo 2.0 TDI, en este caso de 150 CV como el 1.5 TSI más potente, que Skoda sólo ofrece con caja automática, mientras que para el motor 2.0 TSI hay leves mejoras en cuanto a su admisión y disminución interna de fricciones, de manera que de los anteriores 190 CV se pasa a 204. La otra variante del 2.0 TSI aporta en los acabados RS 265 CV, es decir, 20 más que antes, también con la DSG 7 como todos los escalones de potencia salvo los básicos.

La tracción delantera es el estándar prácticamente común a todos los motores, salvo en el caso del 2.0 TSI de 204 CV, para el que la integral es la única alternativa.

Cuando menos, por ahora, Skoda no menciona como integrantes de la gama a ninguna versión híbrida enchufable, como las de 204 y 245 CV con las que ha venido contando entre 2020 y 2023 con el 1.4 TSI como propulsor térmico en ambas.

RS y Sportline, los niveles más "cañeros"

Junto a mayor potencia, el RS tiene una suspensión o dirección de ajustes más directos y un diferencial de deslizamiento limitado de serie, aunque lo nuevo es un escape con las salidas en color negro. Este cambio se suma al de un software para el motor que, según Skoda, "refuerza el potente sonido de los coches. Aumenta las revoluciones del motor al arrancar y proporciona un mayor placer de conducción en modo Sport". Está claro que la marca pretende que esta versión se deje notar más allá de por su aspecto diferenciado, en parte atribuible a detalles en la carrocería en negro brillante, taloneras o difusor trasero, así como llantas de 18" de serie y 19" en opción.

Si se busca una mayor discreción o mayor número de combinaciones con motores, siempre es posible elegir el acabado Sportline que se ofrece para los de gasolina de 150 y 204 CV, así como los dos Diesel, y aporta también una suspensión y dirección con ajustes semejantes a los del RS, así como abundantes detalles en negro en la carrocería. En este caso, las llantas serían de serie de 17", con alternativas de 18 y 19". En el interior, como en el RS, volante, pedales y asientos son de tipo deportivo.

Como prácticamente todos los modelos que ahora se actualizan, en Skoda también han puesto al día los asistentes de seguridad de su Octavia. Así, aparece el asistente de fatiga que trabaja por encima de 65 km/h y activa diferentes niveles de avisos. Asimismo, el asistente de aparcamiento inteligente ligado a la caja DSG permite salir de cualquier tipo de plaza de aparcamiento encargándose de dirección, frenos, cambio o sentido de la marcha.

Un paso más hacia la sofisticación sería el sistema de aparcamiento que no requiere que el conductor permanezca en el coche y que puede activarse desde el teléfono móvil siempre que éste se sitúe a menos de cuatro metros. Así, permite aprovechar plazas extremadamente estrechas mientras que el Octavia se mueve a velocidades inferiores a 9,5 km/h.

Por ahora, Skoda no ha proporcionado pistas de los plazos de comercialización o precios del Octavia que, recordemos, actualmente tiene una oferta que arranca en los 31.450 euros de lista -según la web comercial de la marca- para los acabados Ambition Plus o Selection con el 2.0 TDI de 115 CV y 42.100 para el RS Plus con el 2.0 TSI de 245 CV.