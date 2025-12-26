Tesla trae a España su Model 3 más barato, un Standard disponible desde 36.990 euros

Tesla ha lanzado en España su nuevo Model 3 Standard, la versión más económica de este modelo en el mercado nacional, la cual rebaja su precio unos 2.000 euros para partir desde los 36.990 euros al contado, siguiendo su apuesta por democratizar la movilidad eléctrica a nivel mundial.

Así, el Tesla Model 3 Standard, que llegará a los clientes a partir de febrero de 2026, se convertirá en su “modelo más asequible hasta la fecha” y en el modelo más barato en el mercado nacional con más de 500 kilómetros de autonomía eléctrica y un precio menor a los 40.000 euros, en comparativa con rivales como el BYD Seal o el Toyota BZ4X.

Este Model 3 se sitúa entre las berlinas de tamaño medio eléctricas más baratas del mercado.

Este anuncio además llega en un momento donde el Model 3 va a terminar el año 2025 como el vehículo eléctrico más solicitado en España con 8.985 comercializaciones hasta el mes de noviembre (+4,5 por ciento), superando con gran diferencia al Kia EV3 (5.262 ventas) y a su ‘hermano’ Model Y (5.177 unidades).

No obstante, pese a la llegada de este modelo más asequible, Tesla seguirá ofreciendo toda su gama actual del Model 3 con otras tres versiones superiores: Model 3 Premium Gran Autonomía con tracción trasera (44.990 euros), Model 3 Premium Gran Autonomía con tracción total (48.990 euros) y, por último, la versión más deportiva Model 3 Performance (57.490 euros).

Un Model 3 que no pierde el ADN Tesla

El Model 3, en esta versión, permite una autonomía WLTP de 534 kilómetros gracias a su batería de unos 60 kWh, una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y con una eficiencia de consumo de 13 kWh/100 km homologados.

El Model 3 Standard ofrece un maletero con portón eléctrico de apertura manos libres que tiene una capacidad de 594 litros con los cinco ocupantes y hasta 1.659 litros con la segunda fila de asientos plegada. Y si se necesita espacio extra, bajo el capó hay otro maletero delantero con 88 litros de capacidad. Además, el Model 3 Standard puede remolcar hasta 1.000 kilos.

La potencia del Model 3 Standard es de 283 CV (208 kW) y la batería LFP tiene una capacidad de 60 kWh.

La berlina de 4,72 metros de largo incorporará de serie las últimas actualizaciones de Tesla como el acceso remoto, el Planificador de ruta, información de disponibilidad de supercargadores en tiempo real y una amplia variedad de opciones de juegos y entretenimiento. Se incluyen el teléfono-llave, el control de climatización remoto, el modo centinela, el Dog Mode y todas las características exclusivas de Tesla.

En cuanto a ayudas a la conducción, también equipará de serie la nueva cámara frontal que ofrece al conductor una vista más amplia de los alrededores del vehículo en la pantalla central. Asimismo, el vehículo viene de serie con faros adaptativos. Las cámaras frontales detectan si se aproxima algún vehículo en sentido contrario, las luces traseras de otros vehículos, la luz ambiental y la curvatura de la carretera para atenuar de manera selectiva los píxeles pertinentes de las luces largas.

El techo panorámico forma parte de la dotación de serie de estos Tesla.

En el interior del vehículo, la versión Standard equipa asientos de tejido suave y duraderos, adaptados a cualquier tipo de condición climática. Además, los asientos delanteros tendrán calefacción y ajuste eléctrico, mientras que los asientos traseros ofrecen mucho espacio para la cabeza y una amplia vista a través del techo de cristal.

El equipamiento de serie de estos Standard en materias de ayudas a la conducción está a la altura de otros Model 3.

Por último, este modelo tendrá la misma experiencia que las versiones superiores en cuanto a actualizaciones de software, con la llegada del Piloto automático de serie y será compatible con el hardware de Conducción autónoma total (Supervisada), que se activará de forma remota en los vehículos correspondientes una vez que la aprueben las autoridades locales.