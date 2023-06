Tractores Lamborghini, el germen de una marca que se sienta en el olimpo de los coches

Lista con todos los modelos de tractores de Lamborghini

-1948 CARIOCA y CARIOCA MORRIS 6 C

-1951 L 33

-1952 DL 15, DL 20, DL 25 y DL 30

-1953 DL 30 N Y DL 40 (40-45)

-1954 DL 50 (48-52)

-1955 DL 25 C, DL 25 N y DL 36-40

-1956 DL 30 C, DL 30 CTL, DL 30 R, DL 30 SUPER, DL 3010 y DL 45

-1957 LAMBORGHINETTA, LAMBORGHINI HP 21 y UNIVERSAL

-1958 DL 20 A, DL 35 C, DL 35 CTL, DL 35 SUPER

-1959 3352 R

-1960 1 R, 2241 R, 3402 C, 3402 CTL, 3403 CTL, 3403 R, 3403 R SUPER, 4 R, DL 45-48, LAMBORGHINI HP 22, LAMBORGHINI HP 24 R y LAMBORGHINI HP 36

-1961 2 R, 3322 R, 3403 C, 4504 C, 4504 CTL, 4504 R, 5 C Ercole y LAMBORGHINI HP 40

-1962 1 C Ercolina, 1 CTL, 3 CTL 4 C 4 CTL 5 CT fr., 5 CTF, 5 CTL, 5 CTL fr., 5 CTS

-1963 1 CTS

-1964 1 R DT, 2 R TB, 3 C, 4 R F, 5 R, 5 RM, 5 RTS, 6 C, 2 R DT, 2 R DTS

-1965 7 C

-1966 1 R DTS, 1 RTF, 226 R, 230 C, 230 CSE, 230 R DT, 230 R DTS, 340 C L, 340 R, 7 R, y 7 R DT

-1967 226 C, 230 C S, 230 CL, 230 R, 230 R B, 230 RF, 230 RV, 340 C, 340 R DT, 340 R DTF, 340 R DTS, 350 LL, 355 R, 355 R DT, 355 R F, C 340 S, C 350, C L 350

-1968 2 R S, 360 R DT, R 340 N, R 360, R 470, R 470 DT

-1969 C 340 LL, C 452, C 452 L, R 340 B, R 360 DT F, R 470 F, R 480, R 480 DT, R 480 DT F y R 480 F

-1970 230 LL, 240 R, 240 R DT, C 356 L, R 350, R 350 DT, R 360 F, R 365, R 365 DT, R 475, R 475 DT, R 485 y R 485 DT

-1971 230 S A, C 240, C 503

- 1972 C 345, C 345 L, C 345 LL, C 345 S, R 235, R 235 DT, R 235 DTS, R 235 S, R 347, R 347 DT, R 356, R 356 versione SPAGNA y R 365 F

-1973 C 352 L, C 403 S, C 503 L, C 503 LL, C 503 S, C 603, C 603 L, R 503 DT, R 503 DT S, R 603 DT, R 704 DT, R 804 DT, R 904 DT

-1974 C 352 S, R 503 S

-1975 C 352 SL, C 553 LL, C 653, C 653 L

-1976 C 352, C 553, C 553 L, C 553 S, R 235, R 503, R 603, R 653 L, R 704, R 804 y R 904

-1977 854, 1056, R 1056, R 1056 DT, R 654, R 654 DT, R 754 y R 754 DT

-1978 R 1256, R 1256 DT, R 503 B, R 503 DT B, R 503 DT SB, R 603 DT B, R 654 BASSO, R 784 DT

-1979 C 653 S, C 704, C 704 L, C 754, C 754 L, R 503 SB, R 603 B, R 603 DT SB, R 603 S, R 603 SB, R 653, R 653 DT, R 784, R 824 DT, R 824 SPER. R 955 y R 955 DT.

-1980 784, R 1156 DT, R 654 FF, R 784 DT EX C 362

-1981 C 362 S, C 453, C 453 L, C 533, C 533 S, R 1156, R 1256 DT V, R 1356 DT, R 1556 DT, R 603 DT B BASSO, R 784 DT X, R 784 E y R 784 X

-1982 R 613 V, R 653 DT F, R 684 y R 684 DT F

- 1983 C 784 L y R 513 V

- 1984 R 1306, R 1506, R 1706, R 956

-1985 C 583 C 674, R 1106, R 483, R 583, R 674, R 683, R 774, R 854, R 854 DT

-1986 674/70, 674-70 SPECIAL, 774/80, 774/80 N, 874/90, C 683, C 774, R 550, R 660, R 674.5, R 684 F, R 724, R 724 F, R 774.5, R 583 BASSO, 660 F, 775 F, 956-100 DT, C 664, C 674-70, C 554. 674-70 N

-1987 660 V, 775 V, 361 F, C 774-80, y R 674-70 N BASSO

-1988 R 345, 874-90 T, 600, 700, 573-60, R 345 F, C 362, 1106 DT, 1306 DT, 1506 DT y 1706 DT

-1989 105 T FORMULA, 115 FORMULA, 135 FORMULA, 573-60 N, 674-70, 774-80

-1990 R 235 F, RACING 180, RACING 165, 774-80 N, 660-F PLUS y 775-F PLUS

-1991 RUNNER 250, RUNNER 350 y RUNNER 400

-1992 774-80 N LOW PROFILE, CRONO 554-50, CRONO 564-60, CRONO 574-60, 850 PREMIUM, 950 PREMIUM, 1050 PREMIUM, 1060 PREMIUM y 885-F PLUS

-1993 674-70 N 1.5, 774-80 N 1.5, R 513 V, 880 F PLUS

-1994 RACING 190, 265 TRACTION, GRIMPER 555 C, GRIMPER 560 C y GRIMPER 570 C

-1995 956, 165 RACING, 574-60 N CROSS, 674-70 N CROSS, 674-70 GRAND PRIX, 774-80 GRAND PRIX, 874-90 GRAND PRIX, C 874-90 T, RUNNER 250, RUNNER 350, RUNNER 450, 990-F PLUS, RUNNER 350 A, RUNNER 450 A, 664-60 SPRINT, 674-70 SPRINT, RUNNER 250 JET, 774-80 N 1.5, 150 RACING, 775-V AGILE, 990 s AGILE, 664-65 SPRINT, 990 AGILE, 660 AGILE, 880 AGILE, 660-V AGILE, 115 FORMULA II y 135 FORMULA II

-1996 770 AGILE

-1997 664-65 SPRINT, 120 CHAMPION, 135 CHAMPION y 150 CHAMPION

-1998 774-80 N BASSO y RACING HI.PER.

-1999 PREMIUM 1100, PREMIUM 1300, 654-55 SPRINT, 674-55 SPRINT, 684-80 SPRINT, CHAMPION 160, CHAMPION 180, TRIUMPH 80, TRIUMPH 90, TRIUMPH 100 y CHAMPION 200.

Gama Actual

Mach VRT (de 210 a 250 CV)

Spark (de 120 a 210 CV)

R6 T4i (de 150 a 190 CV)

Spark VRT (de 120 a 190 CV)

Nitro (de 110 a 130 CV)

Nitro VRT (de 110 a 130 CV)

Nitro R (de 90 a 120 CV)

Strike (de 80 a 115 CV)

C SIX (110 CV)

RS (de 80 a 110 CV)

RV (de 80 a 110 CV)

RF (de 80 a 110 CV)

R3 (de 90 a 105 CV)

CF (de 90 a 100 CV)

R3 T Target (de 90 a 105 CV)

R3 TB (de 85 a 100 CV)

Spire (de 80 a 90 CV)

CV (80 CV)

R2 (de 70 a 100 CV)

RF Target (de 60 a 100 CV)

R2 Target (de 60 a 90 CV)

Crono (de 65 a 80 CV)

Rekord (de 65 a 75 CV)

Ego (de 35 a 55 CV)

Cargadores frontales