Trucos para que no se te resista ningún aparcamiento

Si eres de esas personas a la que la maniobra de aparcamiento les resulta un verdadero infierno, no desesperes. En este artículo vamos a decirte la manera perfecta para aparcar y que no se te resista ningún hueco de aparcamiento. Con los trucos que te vamos a enseñar aprenderás aparcar de manera eficiente sin que te agobies porque haya coches esperando, porque pienses que no cabes en ese hueco o porque consideres que debes maniobrar mucho. Estos trucos te servirán, no solamente para convertirte en el maestro del aparcamiento, sino también para poder pasar con mayor facilidad el examen práctico de conducir, en el que casi con total seguridad te harán aparcar el coche, ya sea aparcamiento en línea, en batería o en oblicuo.

Empezaremos explicando lo que se considera el método aparcamiento más ‘fácil’: el aparcamiento en oblicuo.

Lo primero que tendremos que hacer será poner el intermitente hacia el lado en el que queramos aparcar nuestro coche. Si queremos aparcar en un lado izquierdo, deberemos fijarnos en nuestro retrovisor izquierdo. Cuando el retrovisor izquierdo se coloque a la altura de la esquina trasera derecha del coche que va a quedar a nuestra izquierda, giraremos. Deberemos girar todo el volante hacia la izquierda, fijándonos en las distancias por nuestro retrovisor izquierdo. Cuando queramos sacar el coche, deberemos dar marcha atrás en línea recta para después girar todo el volante a la izquierda.

El siguiente método de aparcamiento que vamos a ver es el aparcamiento en batería.

Imaginemos que queremos aparcar en un lado izquierdo nuevamente. Tendremos que poner el intermitente hacia la izquierda y poner nuestro coche en perpendicular a los coches que están aparcados (a 1 metro aproximadamente). El parachoques trasero de nuestro coche deberá estar alineado con el vehículo que quedará a nuestra izquierda cuando hayamos aparcado. Ahora, giraremos todo el volante hacia la izquierda e iremos dándole marcha atrás, fijándonos en las distancias por nuestros retrovisores para no chocar los coches que quedarán a nuestra derecha ni a nuestra izquierda.

El último método de aparcamiento que vamos a ver es el que a casi todo el mundo le piden en el examen práctico de conducción, por lo que estate muy atento a este último y quizás más complejo método: el aparcamiento en línea.

Lo primero, como ya intuirás, será poner el intermitente. Vamos a seguir en la misma línea que en los anteriores métodos de aparcamiento y vamos a imaginar que aparcamos en la izquierda. Tras haber puesto el intermitente hacia la izquierda, colocaremos nuestro coche en paralelo al coche que está aparcado delante del hueco en el que queremos aparcar. Una vez nuestro coche esté bien situado, a una distancia de 1 metro aproximadamente, haremos coincidir los espejos retrovisores. Comenzamos nuestra maniobra dándole marcha atrás en línea recta. Cuando por nuestra ventanilla trasera izquierda, veamos la esquina trasera derecha del otro coche, paramos. Es aquí cuando giramos todo nuestro volante hacia la izquierda y volvemos a darle un poco marcha atrás hasta que veamos por nuestro retrovisor derecho el faro delantero izquierdo del coche que tendremos atrás cuando terminemos de aparcar. En este punto volvemos a parar el coche. El último paso será girar todo el volante hacia el lado derecho y daremos marcha atrás para terminar de meter el coche, siempre vigilando las distancias para que quede lo más cuadrado posible en el hueco.

Estos son los tres métodos de aparcamiento que podrás encontrar en la vía pública y con los trucos que te hemos proporcionado, seguro que ningún hueco de aparcamiento se te resistirá partir de ahora.