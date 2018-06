"Quiero disfrutar mucho tiempo del Sevilla FC"

Carlos Marchena ocupará el cargo que tenía Fernando Hierro hasta que el terremoto de Krasnodar provocó la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador. Tras viajar de urgencia y sumarse a la concentración de la selección española siente que "la familia se ha unido más" ante los problemas. La exitosa etapa como jugador de la selección española, su amistad con Fernando Hierro y la buena relación con Luis Rubiales impulsó en horas de mucho movimiento al presidente de la Federación Española a llamar al Sevilla para pedir la cesión de Marchena. Realizará labores de enlace con los jugadores. Entre sus primeras funciones ha estado transmitir confianza a David de Gea. En su cabeza está seguir con el Sevilla cuando acabe la aventura en Rusia.

-¿Cuáles son sus funciones en su nuevo puesto? -La función que tenía Fernando (Hierro) anteriormente, ser el enlace entre la Federación, el cuerpo técnico y los jugadores. Estar pendiente de ellos, cuidándolos en todo momento, transmitir otro punto de vista de fuera que sea para ayudar.

-¿Cómo ocurrió todo tras el cese de Lopetegui? -Me pilló trabajando en el Sevilla, de repente. Me llama Luis Rubiales y habló con el presidente de mi club. Le pidió que me liberase. Sorprendido porque tenía la cabeza en otro sitio.

Cambio de seleccionador "Ha sido un revés para el grupo, pero es un equipo maduro, que sabe a lo que viene"

-¿Qué encuentra a la llegada a la selección? -Me encuentro un equipo que se ha llevado una situación desagradable y extraña, ha sido un revés para el grupo pero es un equipo maduro, que sabe a lo que viene, lo que tiene entre manos y la responsabilidad que tiene ante casi 50 millones de españoles que somos. Saben que tienen que estar centrados y nada más.

-¿Cómo ha sido el traspaso de poderes de Hierro? -Con Fernando tengo una relación de siempre extraordinaria, me pidió que viniera a ayudarle, que yo ya sabía el trabajo que el tenía y el feeling junto a la confianza que tenemos. Ha hecho más fácil todo.

-¿Cómo han sido los primeros encuentros con los jugadores?-Los he saludado, los conozco a todos, a algunos más con los que sido compañero. He hablado con ellos, he estado cercano. Hablamos el mismo idioma. Estamos cómodos.

-Una situación como la vivida, ¿afecta al jugador o tiene la capacidad de aislarse de todo cuando empieza a rodar el balón?-Evidentemente somos personas y todo movimiento extraño te sorprende, pero estos chavales llevan cuatro años preparando un Mundial y no se sabe si vas a volver a repetir este momento y lo más importante es el fútbol nacional, la ilusión que podemos trasmitir a tantos españoles y este momento es tan importante, que nada te debe despistar.

-Desde dentro se repite la palabra familia, ¿se ha unido más ante los problemas?-Cuando vienen situaciones complicadas o te unes o se rompe la familia. Se ha optado por unirse más, por estar más comprometido si cabe y por anteponer el momento tan crucial en el que estamos.

-¿Qué opinión tiene de la decisión de Rubiales?-Ya habrá tiempo para darla porque todo lo que sea opinar ahora no es el momento. Hay que disfrutar y seguir preparando el Mundial. Ya habrá tiempo para dar puntos de vista, pero ahora no es el momento.

-¿Por qué cree que pensaron en usted?R: Porque me siento muy identificado con el equipo. Conozco a todo el mundo, por mi carácter, de darlo todo, por dar confianza a los chicos y transmitir tranquilidad. Entre todos llegaremos lejos.

Defensa "De Gea tiene las espaldas anchas, lleva mucho tiempo jugando y tiene mucha experiencia, estos accidentes pueden pasar"

-¿Cómo está De Gea? -De Gea, como decía el maestro Luis Aragonés, tiene las espaldas anchas, lleva mucho tiempo jugando y tiene mucha experiencia, todos sabemos que estos accidentes pueden pasar. Desde ahí David es un porterazo, es uno de los nuestros y tiene toda la confianza del grupo y el entrenador para que se encuentre bien y disfrute del Mundial.

-¿Tiene este grupo la calidad del que fue campeón del mundo? O perfiles como Xavi o Villa son irrepetibles.-Cada grupo es diferente porque las personas no se pueden repetir, somos únicas, pero este grupo ha demostrado su valía, su carácter, pero sobre todo el talento que tiene. Hay equipo para todo.

-¿Cómo tuvo la sangre fría de ir al centro del campo para que no sacase Holanda antes que celebrar el gol de Iniesta en la final del Mundial 2010?-Sería capaz de repetirlo el próximo 15 de julio (risas). La verdad es que no me lo explico ni yo, muchas veces me veo en los partidos que jugaba y no me reconozco. Tengo un gen ganador, competitivo y hay momentos que actúo de manera diferente al resto. La gente no se dio cuenta porque el foco era Andrés pero yo sabía muy bien lo que había hecho.

Sevilla FC "Estoy bien donde estoy, disfrutando, aprendiendo en un gran club en el que hace mucho tiempo que quería estar"

-¿Seguirá después del Mundial?-Vamos a hablar sólo del Mundial porque es un acuerdo que llega con el presidente, que pide al Sevilla que me dejen venir al Mundial a echar una mano, pero estoy bien donde estoy, disfrutando, aprendiendo en un gran club en el que hace mucho tiempo que quería estar y ahora quiero disfrutar mucho tiempo del Sevilla. -¿Cómo ve la figura de Hierro como seleccionador?-Tiene mucho mérito asumir ese papel cuando te necesitan y te llama la selección española se ha tirado de cabeza. Chapó. Está preparado de sobra para asumir este reto y llevarnos lo más lejos posible.