Johnson exhibe su faceta de 'showman'

Boris Johnson recurrió a todo su catálogo de ocurrencias y juegos de palabras, en los que brilla por su ingenio, para tratar de mandar un mensaje de optimismo a las bases del Partido Conservador en un momento de inquietud por las crisis en la economía y la subida de impuestos. Los militantes tories recibieron a Johnson en la clausura de su congreso anual en Manchester como lo que es: el líder sin discusión de su partido, la figura conservadora más importante desde Margaret Thatcher.

Mucho se había especulado sobre el contenido de las medidas que el premier se aprestaba a sacar de la chistera para contestar a la crisis de desabastecimiento que sufre el Reino Unido. Pero, en la práctica, Johnson encendió las luces largas para enfocarse en el brillante futuro pos-Brexit que le espera al país, sin responder directamente a los problemas más acuciantes.

En tres cuartos de hora de intervención, salpicada con venenosos dardos a la oposición y otros más benévolos a sus compañeros de gabinete -al ministro de Cohesión Territorial, Michael Gove, lo rebautizó Jon Bon Govi por sus bailes en una discoteca escocesa-, el líder conservador admitió que el país atravesará momentos "difíciles" tras salir de la UE.

"Llevará tiempo y a veces será difícil, pero esto es el cambio por el que la gente votó en 2016", cuando se celebró el referéndum del Brexit, señaló Johnson. "No vamos a volver al viejo y roto modelo de bajos salarios y baja productividad. La respuesta no es volver a la inmigración descontrolada para mantener bajos los sueldos, sino controlar la inmigración y no usarla como excusa para no invertir", advirtió en dirección al empresariado del país, con el que libra una batalla por la responsabilidad del desabastecimiento.

Reiteró que su intención es transformar el modelo económico del país para convertirlo en un edén de trabajos de alta cualificación y bien remunerados, pero la realidad dicta una subida de impuestos para compensar los "agujeros" de la pandemia.