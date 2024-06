Kate Middleton reaparece este sábado en público tras su "progreso" contra el cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, reaparecerá este sábado en público en el desfile militar que celebra el cumpleaños del rey Carlos III de Inglaterra tras los progresos que ha realizado en su lucha contra el cáncer, aunque recordó que sigue su tratamiento con quimioterapia y todavía no está fuera de peligro.

La propia Catalina, esposa del heredero de la Corona británica, Guillermo, desveló la noticia en un mensaje escrito difundido por el Palacio de Kensington -su residencia oficial- junto a una foto reciente, en el que dice que está haciendo "buenos progresos" en la lucha contra la enfermedad que le fue diagnosticada a comienzos de año.

Además, la princesa de Gales explica que, pese a que su tratamiento con quimioterapia continuará todavía durante los próximos meses, confía en poder estar presente en algunas actividades públicas más este mismo verano.

"Tengo ganas de asistir al desfile por el cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero sumarme a unos cuantos compromisos públicos durante el verano, pero sabiendo que no he salido de peligro todavía", escribe.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8