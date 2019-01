"¡Lula libre!". Tronó el aforo de la Fundación Tres Culturas de Sevilla en favor de la excarcelación del ex presidente de Brasil después de que su sucesora al mando del gigante sudamericano zanjara su intervención en el seminario Problematizando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lanzó la siguiente pregunta en este ciclo organizado por la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía: ¿La era del humanismo está llegando a su fin? Dilma Rousseff, el ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la periodista Pilar del Río y el político y economista portugués Francisco Louça dieron sus respectivos porqués sobre las razones que han llevado al populismo de ultraderecha a extenderse como la pólvora por el primer mundo.

Desde distintos ángulos analizaron el fenómeno los cuatro protagonistas, presentados por la consejera de Conocimiento en funciones, Lina Gálvez, codirectora de este máster en ediciones anteriores y que volverá a organizarlo cuando regrese a las aulas.

"El neoliberalismo de hoy nació con Thatcher y Reagan en los 80", recuerda la ex mandataria brasileña

"Lula es el mayor preso político del mundo", clamó la ex mandataria de Brasil después de hacer un recorrido pormenorizado por el fulgurante auge de Jair Bolsonaro en su país hasta ser investido presidente el pasado 1 de enero. "La democracia está siendo destruida en mi país por el Poder Judicial. Lula no tiene derechos a cosas fundamentales en la cárcel, no es un preso común y no puede disfrutar ni siquiera de una nevera", subrayó Rousseff, para quien "la elección de Bolsonaro es un ejemplo para el mundo, que se hizo con el poder gracias a las redes sociales cuando su partido apenas tenía estructuras ni las encuestas le daban buenos resultados dos semanas antes de ir a las urnas. También los medios de comunicación le dieron alas al neofascismo con mentiras sobre las desigualdades y la violencia. Somos el mayor país con población negra fuera de África y estamos orgullosos en el Partido de los Trabajadores de facilitar el acceso a la educación a la población negra".

"La memoria es fundamental", recordó Rousseff al hablar de los dos golpes de Estado que sufrió en sus carnes –fue torturada por la dictadura militar desde 1970 a 1973–. Remitió al pasado para alertar sobre el populismo de Bolsonaro, a quien espera derrotar en el futuro con una alianza, un "frente democrático de todos los partidos". "El neoliberalismo de hoy –incidió– nació con Margaret Thatcher en el Reino Unido y con Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80". Desde entonces, a su juicio, "las políticas de derechas criminalizan los impuestos y el Estado de Bienestar se va mermando".

"La configuración de una sociedad del miedo y del odio amenaza el humanismo", afirma Baltasar Garzón

La "dictadura del capital" y el "neoliberalismo" centró el discurso de Garzón. "Hoy tener éxito se identifica con una autoexplotación de uno mismo. El neoliberalismo ha transformado la explotación ajena en autoexplotación; es transversal a todo tipo de clase social. Quien fracasa se hace a sí mismo responsable. Esa autoagresividad al final nos convierte en depresivos constantes", analizó el jurista.

Garzón atizó también la digitalización que "anula la comunicación humana; las redes sociales contribuyen a linchamientos digitales". Una de las amenazas actuales del humanismo radica hoy en la "configuración de una sociedad del miedo y del odio" mediante un "discurso demoledor de la extrema derecha contra la igualdad y contra la mujer". A Garzón le inquieta la manipulación del lenguaje y el "secuestro del diálogo". "España no es una, grande y libre, es diversa, plural. Nunca fue una, grande y libre", dijo.

"Unos pobres liquidarán a otros pobres, eso es lo que está en la agenda neoliberal", afirmó con claridad Pilar del Río. "Hay resignación" frente a la extrema derecha, "consumidores en vez de ciudadanos". Ergo, los derechos fundamentales se están dilapidando, consideró la periodista. "La táctica de eliminar judicialmente al adversario se muestra provechosa en demasiados lugares", comentó.

Dejó varios apuntes interesantes el político luso Louça. "Hay una idea hegemónica muy atractiva, pero es falsa, de que la era de la universalidad de los derechos humanos correspondía a la época feliz del capitalismo y luego de la globalización", contó el también economista. "Bolsonaro, Trump, Salvini... pueden gobernar porque ellos crean el miedo, respiran miedo", aseveró Louça, quien definió a la burguesía como la "clase más flexible de la historia de la humanidad, pero también la más cruel".