Meloni califica de "agresiva" la reacción francesa por el 'Ocean Viking' y pide una "solución europea"

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, calificó este viernes de "agresiva" y "desproporcionada" la reacción de Francia después de que Italia rechazase la acogida de los 234 migrantes a bordo de un barco humanitario que han desembarcado en ese país y pidió que "se construya una solución europea" al problema migratorio.

"La Ocean Viking que hoy ha atracado en un puerto francés es la primera nave de una ONG que ha atracado nunca en Francia y lleva 234 migrantes, lo que ha generado una reacción muy dura en respecto a una nación, Italia, que desde el comienzo del año ha hecho entrar a casi 90.000 migrantes en su territorio nacional", dijo Meloni en una rueda de prensa en Roma

La llegada a Francia del Ocean Viking, que atracó este viernes en la base naval francesa de Tolón (sureste), ha generado un conflicto entre París y Roma por el rechazo del Gobierno italiano, a lo que el Ejecutivo francés ha reaccionado con medidas contra Italia, entre ellas reforzar los controles fronterizos y suspender "con efecto inmediato" el acuerdo de relocalizaciones de la UE.

Meloni insistió en que la reacción francesa era "incomprensible" y dijo que "no le parecía justo" hablar de la poca solidaridad de Italia en la UE, cuando de todos los migrantes llegados a Italia este año sólo se habían llevado a cabo 116 reubicaciones, 38 en Francia.

"Algo no funciona" cuando lo que "molesta" es que Italia "no sea el único puerto de desembarco para migrantes del Mediterráneo" porque "eso no está escrito en ningún acuerdo", dijo al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa convocada para explicar el último decreto del Gobierno con ayudas por el encarecimiento de la energía.

El mismo día que "Francia acogía a 234 personas, desembarcaban 600 personas" en Italia, aseguró, insistiendo en que la "agresiva reacción francesa" es "la demostración de que la migración en Europa no puede seguir como hasta hora".

"No creo que tengamos que discutir cada vez con Francia, Grecia, España... La única solución común, y lo hablé con Macron, Alemania y la UE, es la defensa de las fronteras exteriores de la UE, bloqueando las salidas, abriendo centros. Hemos gastado millones de euros para ayudar a Turquía" y enfatizó: "Pido que se construya una solución europea".

Tras asegurar que "habrá nuevos procedimientos" legales del Gobierno en materia migratoria, añadió: "en Europa todos tenemos los mismos derechos" y consideró que la UE no decidirá una respuesta "dramática" contra Italia, como ha pedido París, porque lo importantes es "comprender la cuestión y tomar iniciativas en el Consejo Europeo".

"El problema es cómo va a afrontar Europa esta materia, que puede ser aislando a Italia, pero creo que lo mejor sería aislar a los traficantes de personas", concluyó.

Por su parte, los 230 migrantes del Ocean Viking comenzaron a desembarcar este viernes en Tolón, poniendo fin a 21 días de tensiones sobre su destino. Es el tiempo más largo que una embarcación de SOS Méditerranée ha esperado a ser rescatada, afirma la organización, que resalta que 20 de los 230 migrantes necesitan cuidados intensivos.

A última hora de la mañana de este viernes, 50 de las personas a bordo se encontraban ya en tierra, según ha informado la directora general de la ONG, Sophie Beau, en una rueda de prensa.

Estas personas pasarán una evaluación sanitaria y después serán llevados a un centro de internamiento durante un máximo de 20 días para el estudio de sus casos y que quienes tengan derecho a solicitar asilo lo hagan "por el procedimiento acelerado", ha informado en una rueda de prensa previa Evence Richar, prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Var.

En cambio, en el caso de las personas que no tengan derecho a solicitar asilo o puedan suponer un riesgo para la seguridad, se iniciará el procedimiento "para que vuelvan a sus países de origen", señaló el director general de Extranjería, Éric Jalon.

La llegada al puerto militar francés supone para SOS Méditerranée "una mezcla de alivio y rabia", según ha señalado en un comunicado. "Las 230 mujeres, niños y hombres a bordo del Ocean Viking han pasado por una terrible experiencia y están agotados, al igual que nuestro equipo", recuerda la ONG, que califica la situación como "fracaso dramático de todos los Estados europeos, que han violado la ley marítima de una manera sin precedentes".

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado que ya 11 países europeos, entre ellos Alemania, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Croacia, Bulgaria, Rumanía, Malta y Lituania, se han comprometido a acoger a 175 de los 234 pasajeros del Ocean Viking.