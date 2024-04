Mueren siete trabajadores de la ONG del chef español José Andrés en un bombardeo israelí contra Gaza

Al menos siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés han muerto este lunes por la noche en un bombardeo del Ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva israelí contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, un polaco, uno estadounidense-canadiense y otro australiano, además del conductor palestino y otros dos palestinos más.

La ONG ha reconocido las muertes de los trabajando, asegurando que se trata de una "tragedia" y lamentando que los trabajadores humanitarios "nunca deberían ser un objetivo"."Nos han llegado noticias de que miembros del equipo de World Central Kitchen han muerto en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel mientras trabajaban para apoyar nuestros esfuerzos humanitarios de entrega de alimentos en Gaza. Es una tragedia. Los trabajadores de ayuda humanitaria y los civiles nunca deberían ser un objetivo. Nunca", ha publicado la ONG en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

También ha confirmado la muerte de varios trabajadores humanitarios el propio chef José Andrés, que se ha mostrado en un mensaje en la red social X "desconsolado" y "afligido" por los familiares y amigos de los fallecidos. Además, ha pedido al Gobierno de Israel que ponga fin "a esta matanza indiscriminada".

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q