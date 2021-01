Putin carga contra Navalni por llamar a sus partidarios a salir a las calles

El presidente ruso, Vladimir Putin, arremetió este lunes contra el encarcelado líder opositor, Alexei Navalni, por llamar a sus partidarios a salir el sábado a las calles, y calificó de "terroristas" a los organizadores de las multitudinarias protestas.

"Nadie debe recurrir" a las protestas "en un intento de defender sus ambiciones y objetivos, especialmente en el terreno de la política. Así no se hace política, al menos de manera responsable", dijo Putin durante una videoconferencia con estudiantes universitarios.

Putin advirtió de que "todo lo que se sale de la política no sólo no es constructivo, sino que es peligroso" y recordó muchos casos en la historia de Rusia "cuando la situación se salió más allá del marco de la ley y condujo a una desestabilización de la sociedad y del Estado". En dichos casos, agregó, "sufrieron no sólo aquellos que desestabilizaron el Estado y la sociedad, sino aquella gente que no tenía nada que ver con ello".

El mandatario hizo hincapié en que "en ningún caso" se puede "poner en primera fila a los menores de edad". "Así actúan los terroristas, que se escudan tras mujeres y niños", dijo, en alusión a que, según las autoridades, Navalni promueve la participación de menores en las protestas.

La oposición ha negado en muchas ocasiones que haya exhortado a los menores a participar en las manifestaciones, cuanto más, a cambio de una remuneración.

Putin subrayó que "todas las personas" tienen derecho a la actividad política y a expresar sus opiniones, pero sólo en el marco de la ley, donde también deben operar las fuerzas de seguridad.

Según la prensa rusa, más de 100.000 personas participaron el sábado en marchas no autorizadas a lo largo de todo el país para exigir la liberación de Navalni, que se saldaron con más de 3.600 detenidos, según el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de detenciones.