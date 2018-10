Reino Unido limitará la entrada de inmigrantes poco cualificados

Johnson carga contra el plan del 'Brexit' de May en un mitin arrollador

El ex ministro británico de Exteriores Boris Johnson volvió a presentarse este martes como el abanderado de la total desconexión de Bruselas al renovar sus ataques al plan del Brexit de Theresa May, que calificó de “engaño”, porque no le permitirá al Reino Unido recuperar “el control de sus asuntos”. Como si fuera una estrella de cine y sin abandonar su fama de bufón, Johnson congregó a cientos de personas en un evento paralelo al congreso anual del Partido Conservador británico reunido hasta hoy en la ciudad inglesa de Birmingham. El político, que fue alcalde de Londres, dimitió el pasado julio como titular del Foreign Office por su descontento con el plan del Brexit que la primera ministra, Theresa May, había consensuado con sus ministros y que propone un mercado común de bienes británico-comunitarios con equivalencia regulatoria. Para Johnson, con claras aspiraciones a liderar el Partido Conservador, ese plan tira por la borda el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, en el que los británicos votaron a favor de salir de la UE después de más de 40 años de participación. Siempre con sentido del humor, Johnson se llevó continuos aplausos de sus seguidores, entre ellos el ex ministro del Brexit David Davis, al explicar que aceptar el plan de Chequers de May implicará que el Reino Unido esté ligado permanentemente al bloque europeo. “Chequers es un escándalo constitucional. No es pragmático, no es un compromiso. Es peligroso y política y económicamente inestable”, dijo Johnson en una sala con capacidad para mil personas.