Trump saca la artillería ante la ventaja de Biden en los sondeos

A tres semanas de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump vuelve a la carga con el afán intacto para tratar de dar un vuelco a las encuestas que dan ganador al aspirante demócrata, Joe Biden, el próximo 3 de noviembre. Éste aventaja por 12 puntos al presidente en la intención de voto popular, según reveló ayer una encuesta privada.

Según un sondeo difundido por la cadena ABC News y The Washington Post, un 53% de los votantes registrados se inclinarían por Biden, mientras un 41% respaldarían a Trump "si la elección presidencial fuera hoy". Entre los probables votantes, un 54% apoyarían al demócrata frente a un 42% que apoyarían a Trump. La consulta, realizada de forma telefónica entre el 6 y el 9 de octubre entre 1.014 personas, se centró en el voto popular, no en la disputa estado por estado para obtener al menos 270 de los votos del colegio electoral.

El republicano da un mitin hoy en Florida para recuperar terreno: "Estoy fantásticamente"

Entre los temas más importantes para definir su voto, un 29% de los electores registrados citaron la economía, seguida por el manejo del coronavirus con un 15% y la criminalidad y la seguridad, con un 8%, agregó el sondeo, que declara un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales. Un 48% de los votantes registrados dijeron confiar en Trump para manejar la economía, frente a un 47% que prefieren a Biden.

Los porcentajes variaron al ser consultados sobre la estrategia para encarar la pandemia del coronavirus, ya que un 55% dijeron confiar en Biden, frente a un 38% que se decantaron por Trump. En agosto pasado, el sondeo de ABC News y el Post indicó que Biden contaba con el 53% de la intención de voto del electorado en general y Trump con el 41%.

En EEUU no son los votantes comunes quienes eligen al presidente sino los electores asignados a cada Estado. En el Colegio Electoral se necesitan 270 votos para ganar. En 2016, Trump recibió unos 3,2 millones de votos ciudadanos menos que su rival demócrata, Hillary Clinton, pero se aseguró la victoria en estados suficientes como para obtener una mayoría en el Colegio Electoral.

El presidente dijo ayer que es "inmune" al coronavirus, más de una semana después de que diera positivo por Covid-19, y aseguró que está "en muy buena forma para pelear las batallas". Consultado sobre un informe de su médico en la Casa Blanca, Sean Conley, quien indicó el sábado que el gobernante "ya no se considera un riesgo de transmisión para otros", Trump lo confirmó. "Y no sólo eso, parece que soy inmune, así que puedo salir de un sótano, lo que habría hecho de todos modos", declaró el gobernante en la cadena Fox News. Admitió, sin embargo, que desconoce cuánto tiempo dura esta condición. "No sé, quizás mucho tiempo y tal vez poco tiempo, podría ser toda una vida", agregó.

"Ayer supe que era libre", en su primer acto tras la convalecencia; "vencí este loco y horrible virus de China", agregó Trump, quien defendió que durante el evento en la Casa Blanca estaba en el balcón, sin que nadie estuviese cerca de él. Tras afirmar que pasó "la prueba más alta", el presidente estadounidense insistió en que se siente "fantásticamente". Hoy tiene previsto dar un mitin en Florida.