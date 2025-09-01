FÚTBOL
Última hora del mercado de fichajes: altas y bajas de Sevilla y Betis

El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas

La aeronave pudo aterrizar sin incidentes

Kallas lanza un llamamiento sobre Ucrania: "Es muy importante que nos preparemos para el día después"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a la frontera entre Polonia y Bielorrusia. / ARTUR RESZKO (Efe)
Agencias

Bruselas, 01 de septiembre 2025 - 12:21

La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.

"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

También te puede interesar

Lo último

stats