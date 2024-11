Elon Musk ante la victoria de Trump: "El futuro será fantástico"

Todo indica que Donald Trump vuelve a la Casa Blanca en unas horas.

El magnate Elon Musk no ha tardado en demostrar su emoción en su propia red social, X, ante las elevadas opciones de que Donald Trump vuelva a eregirse como presidente de Estados Unidos, tras los resultados de las elecciones de este cinco de noviembre, que otorgan severa ventaja al candidato republicano en la mañana del seis de noviembre.

"El futuro será fantástico", reza uno de los mensajes del propietario de SpaceX junto a la imagen de un cohete Starship de la compañía despegando desde una torre de lanzamiento.

El magnate no esconde su simpatía hacia el republicano, que también publicaba una imagen retocada y ficticia, donde aparece sujetando un lavabo en el despacho oval de la Casa Blanca, con la frase "Let that Sink In": "Deja que se hunda".

De este modo, Musk hace ilusión al paso del tiempo y a su regocido tras la inminente victoria del republicano.

El origen de la foto está en octubre de 2022 cuando Musk compró la red social Twitter, ahora X, y colgó un vídeo, en el que aparece entrando en las oficinas de la compañía acarreando con un lavamanos, acompañado del texto "Let that SinkIn".

"El pueblo de EEUU le da a Trump el mandato del cambio"

"Este noche, el pueblo de Estados Unidos le ha dado a Trump un mandato claro como el cristal para el cambio", sentenció el magnate.

Musk también compartió en la madrugada del miércoles una imagen sentado y hablando junto a Trump mientras se ve al fondo una pantalla gigante que muestra los resultado electorales, en favor del candidato republicano.

El empresario, de origen sudafricano de 53 años es uno de los más fieles partidarios del ex presidente (2017-2021) y se ha volcado por completo en respaldo al movimiento MAGA, las siglas en inglés de ‘Hacer Estados Unidos grande de nuevo’), es decir, el tema que Trump ha registado desde 2015, Make America Great Again.

"Make America Great Again"

Fue en el mes de 16 de junio de 2015, cuando Donald Trump bajó por las escaleras mecánicas doradas de su torre en Nueva York con el pulgar hacia arriba para anunciar que a pesar de su faceta histriónica y estridente, presentaba su candadidatura la presdencia de Estados Unidos.

Concretamente, dijo: "Lamentablemente, el sueño americano ha muerto. Pero si me eligen presidente, lo traeré de vuelta más grande, mejor y más fuerte que nunca, y haremos que América vuelva a ser grande", dijo.

El resto fue su mandato desde 2016 en la Casa Blanca, cuyo eslogan más mediático ha recuperado para esta campaña, lo que le va a permitir recuperar la Casa Blanca, haciendo que impere MAGA, el movimiento del pensamiento ultraconservador que promulga.

No obstante, Trump no fue el primero usarla; sino Ronald Reagan en la campaña presidencial de 1980.