Francia, Alemania y Reino Unido, dispuestos a colaborar para destruir capacidades militares de Irán

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, al anunciar una participación más activa en los ataques a Irán.

Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el denominado bloque E3, avisaron este domingo de que considerarán tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio, cuestión en la que colaborarán con EEUU. "Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión", agregaron.

Los líderes de los tres países -el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer- condenaron los ataques "indiscriminados y desproporcionados" con misiles lanzados por Teherán a otros países, "incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes", recalcaron.

Este mensaje llega después de incidentes que han involucrado no solo a naciones aliadas, sino también directamente a los países del E3, como el impacto de uno de los ataques iraníes, realizado con drones contra el puerto de Abu Dabi, en un hangar naval militar francés en Emiratos Árabes Unidos, si bien solo dejó daños materiales limitados.

Por su parte, el Ministerio de defensa británico indicó este domingo que, en una misión conjunta con Qatar, un caza Typhoon neutralizó un dron iraní dirigido a ese país aliado.

Reino Unido da permiso a EEUU para usar sus bases

Además, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció una participación más activa del Reino Unido en la guerra contra Irán, y aseguró que cazas británicos "han interceptado con éxito bombardeos iraníes".

Sostuvo que los países del golfo Pérsico -"nuestros socios", los llamó- han solicitado del Reino Unido "hacer más para defenderlos", y a eso responde esa mayor implicación.

Además, dijo que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no especificó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes "porque el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas", especificó.

Esos misiles que Irán está disparando por toda la región matan a civiles inocentes, ponen en peligro a los británicos y agreden a países sin relación con este conflicto, razonó Starmer.

Starmer desmintió así a quienes aseguraron que el Reino Unido había negado el uso de esas bases a la aviación estadounidense, en un aparente intento de mantener cierta equidistancia en este conflicto.

Esta mayor implicación en la guerra -aunque Starmer no utilizó la palabra- es "acorde con la legalidad internacional", subrayó, y publicó a continuación un argumentario para sostener esa afirmación, en el que sostiene que se basa en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.