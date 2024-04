Un hombre se quema 'a lo bonzo' en la entrada del tribunal que juzga a Trump

Un hombre se quemó a lo bonzo este viernes a las afueras del tribunal que juzga en Nueva York al ex presidente de EEUU Donald Trump, sin que parezca tener relación con el juicio.

Antes de prenderse fuego, lanzó al aire varios panfletos de colores, según dijeron testigos presenciales a los medios presentes en la zona. Después, se roció con un líquido, aparentemente gasolina, y se prendió fuego. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital, y se desconoce si sigue vivo.

El diario New York Post asegura que los panfletos llevaban por título La verdadera historia del mundo e incluían un enlace a una persona identificada como Max Azzarello.

🚨GRAPHIC VIDEO:Man sets himself on fire outside the courthouse at the Trump Trial in NYCpic.twitter.com/TvzLNyUDJM