Irán extiende su venganza por Oriente Próximo mientras Trump asegura que la nueva cúpula quiere negociar

Uno de los bombardeos que lanzó este domingo el Ejército israelí sobre Teherán

La muerte de Ali Jamenei en su residencia de Teherán desencadenó una escalada bélica sin precedentes en Oriente Próximo. Estados Unidos e Israel intensificaron ayer sus ataques contra la República Islámica, donde alcanzaron más de un millar de objetivos, mientras que Teherán emprendió su venganza, que extendió por territorio israelí y por todo el Golfo Pérsico, con el lanzamiento de cientos de drones y misiles en territorio israelí.

Tres soldados estadounidenses y más de una docena de civiles fallecieron en los ataques iraníes en Israel, Emirates Árabes y Kuwait, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que “lamentablemente no serán las únicas bajas”, pese a que considera que la operación “va más rápido de lo esperado”, después de acabar “con todo el mando militar iraní”, aunque avanzó que calculan que la ofensiva “durará más o menos cuatro semanas”.

El líder republicano, a su vez, indicó que los iraníes “quieren negociar” y que él ha accedido a hacerlo. “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado”, dijo sin precisar fechas.

E instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará “una muerte segura” y llamó de nuevo a “todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad” para que aprovechen el momento, sean “valientes, audaces y heroicos y recuperen su país”. “Estados Unidos está con ustedes. Les hice una promesa y la cumplí. El resto depende de ustedes. Estaremos allí para ayudarles”, aseveró.

Miembros del Ejército y de los servicios de Emergencias, tras uno de los ataques iraníes en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén. / Abir Sultan / Efe

Por su parte, el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, mediador entre Washington y Teherán, aseguró que su homólogo iraní, Abas Araqchi, le mostró la disposición a “cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad”.

No obstante, pocas horas después del bombardeo que acabó con Jamenei, Irán lanzó su réplica contra Israel y 27 bases militares estadounidenses y desafió a Trump, quien había amenazó con desatar “una fuerza nunca vista” si había una respuesta.

En ese marco, la Guardia Revolucionaria aseguró haber alcanzado con misiles tres petroleros estadounidenses y británicos en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz.

Además, también afirmó haber disparado cuatro misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, aunque Washington aseguró que el proyectil no alcanzó el buque, que continúa operando con normalidad en aguas internacionales.

En los bombardeos participan dos B-2, que radioaficionados detectaron después de que contactaran con la torre de control de Sevilla

Mientras, Israel intensificó sus ataques contra “el corazón de Teherán”.El primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu, aseguró que la campaña no ha alcanzado su máxima intensidad y prometió una escalada sostenida hasta neutralizar lo que define como “la amenaza existencial iraní”.

Teherán recibió al menos siete oleadas y dos decenas de bombardeos que causaron daños y víctimas sin cuantificar. Entre los objetivos estuvo la televisión estatal iraní, que ya fue atacada en junio en un bombardeo que se saldó entonces con la muerte de dos periodistas.

La ofensiva contra la República Islámica destruyó nueve de sus buques de guerra, según Trump, y el cuartel general de la Marina, entre otros objetivos.

Estados Unidos informó de que atacó instalaciones de misiles balísticos de Irán desde su territorio con dos bombarderos estratégicos B-2 cargados de bombas pesadas.

Los bombardeos partieron de la base aérea de Whiteman, en Misuri, para recorrer más de 20.000 kilómetros de ida y vuelta este fin de semana para atacar con decenas de bombas de 2.000 libras (900 kilogramos) instalaciones subterráneas iraníes vinculadas con el programa de misiles balísticos.

Ambas aeronaves realizaron su misión sin aterrizar y repostando en pleno vuelo en una ruta que transitó por las Azores (Portugal) y el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo.

Radioaficionados compartieron las comunicaciones de uno de los B-2, con el código PETRO41, cuando entró en contacto con la torre de control de Sevilla en su camino de regreso a Estados Unidos.