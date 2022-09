Muere la reina Isabel II, la jefa de Estado más longeva del mundo

La reina Isabel II, jefa de estado de Reino Unido y de otros 14 paises de la Commonwealth, murió este jueves, según confirmó en un comunicado el Palacio de Buckingham. Con 96 años cumplidos el pasado febrero, la monarca cumplió el pasado febrero 70 años de reinado, aunque el jubileo no se celebró hasta junio.

Con su fallecimiento desaparece la jefa de estado más longeva en el mundo. Precisamente una integrante de la familia Windsor que no estaba llamada a reinar cuando nació, el 21 de abril de 1926, en Londres. Si Eduardo VIII, hermano de su padre, Jorge VI, no hubiese abdicado por amor, ella sólo habría sido la duquesa de York.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W