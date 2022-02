Estos son los países que están tomando represalias contra Rusia

El conflicto entre Rusia y Ucrania mantiene en vilo a la política internacional. Los países miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) están haciendo uso de sus mejores armas para frenar, en la medida de lo posible, que estalle un conflicto armado entre ambos territorios.

Desde que Moscú reconociera el pasado lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, ubicadas en el este de Ucrania, y ordenara el despliegue de efectivos militares en ambos enclaves, han sido muchas las naciones que han aplicado una sanción inminente a Rusia.

La primera de ellas fue Alemania, que no tardó en paralizar la certificación del gasoducto Nord Stream 2, una obra de gran magnitud con implicaciones multimillonarias para ambas partes. En este sentido, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que "En el contexto de la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno alemán detiene el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 hasta nuevo aviso".

A Alemania se han unido países como Japón, Australia, Canadá y Reino Unido, quienes iniciarán una serie de sanciones en signo de reprobación hacia la decisión rusa de invadir los dos territorios ucranianos.

Fumio Kishida, primer ministro de Japón, ha anunciado que su país procederá a la suspensión de visados y a la congelación fondos de los territorios de Donetsk y Lugansk, enclaves que se verán sometidos a embargo comercial. "Además, se bloquearán las nuevas emisiones de deuda soberana rusa en los mercados nipones", ha publicado RTVE.

Las sanciones anunciadas serás efectivas "cuanto antes" y, si la situación se vuelve más agresiva, Tokio también emprenderá un paquete de medidas en colaboración con el resto de países del G7.

Entre tanto, Kishida ha declarado que hará todo lo posible para salvaguardar la seguridad de los japoneses residentes en Ucrania, una actitud que dicta de la adoptada por Tokio, que solicitó a todos sus nacionales que abandonaran el país hace ya 10 días. Además, el ministro nipón ha urgido a Rusia "a retornar al proceso para resolver la crisis mediante las negociaciones diplomáticas".

El primer ministro australiano, Scott Morrison, "ha detallado que prohibirá la entrada a ocho miembros del Consejo de Seguridad ruso, a quienes les aplicará sanciones financieras", según RTVE.

Las sanciones se extenderán a diversos sectores industriales de Donestsk y Lugansk, como la minería, la energía y el hidrocarburo. Las instituciones bancarias como el VEB y el banco militar ruso también se verán afectadas.

Hasta el momento, Australia ha expresado en que no tiene intención de desplegar tropas hacia la zona de conflicto para preservar la seguridad en el Indopacífico, pero sí contempla la posibilidad de facilitar equipo militar si se agudiza la crisis.

El primer ministro ha calificado la invasión de "injustificada, no provocada e inaceptable", y ha añadido que "los australianos siempre se enfrentan a los matones, y nosotros nos enfrentaremos a Rusia".

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado una "serie de sanciones económicas" contra Rusia "hasta que se restablezca la integridad territorial de Ucrania". Entre otras medidas, "prohibirá a los canadienses participar en cualquier transacción extranjera" con los territorios separatistas.

Russia’s illegal actions in Ukraine are an attack on democracy – and a threat to peace around the world. Make no mistake: This is a further invasion of a sovereign state. In coordination with allies and partners, Canada is responding with a first round of economic sanctions.