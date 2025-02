Zelenski implora contar con Europa para negociar la paz con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich que EEUU cuente con Europa para desarrollar un plan con el que negociar el final de la guerra con Rusia.

"Es muy necesario hacer un plan común del mundo civilizado, compartir estas cosas con nuestros amigos, y la ayuda de nuestros amigos de Europa es muy necesaria", dijo Zelenski en uno de los paneles de la conferencia. El presidente ucraniano reiteró además que ni él ni él pueblo ucraniano aceptarán ninguna decisión sobre Ucrania que no cuente con Ucrania.

Zelenski restó importancia a la llamada que este miércoles hizo el presidente de EEUU, Donald Trump, al líder del Kremlin, Vladimir Putin. "Las llamadas de teléfono son llamadas, olvidémonos de eso. Pienso que lo importante es la reunión, no tomar ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania, esto es algo que nunca aceptaremos", afirmó.

El presidente ucraniano dijo que está preparado para viajar en cualquier momento a Washington para hablar con Donald Trump del camino a la paz. Zelenski pidió a Trump más sanciones contra Rusia. "Tiene todo el poder para hacerlo", dijo Zelenski en referencia a Trump.

El presidente ucraniano reafirmó, ante la postura de la administración Trump contraria a la entrada de Ucrania a la OTAN, que el ingreso del país en la Alianza es la opción más beneficiosa tanto para Ucrania como para EEUU y el resto de países miembros.

Zelenski dijo que Ucrania seguirá intentando entrar en la OTAN en el futuro si no es aceptada en el corto plazo, e insistió en que una Ucrania que quede fuera de la Alianza deberá desarrollar su propia fortaleza militar, para lo que necesitará dinero, para protegerse de Rusia.

Un millón y medio de soldados si no entra en la OTAN

Zelenski declaró que su país necesitará tras la guerra una fuerza de un millón y medio de soldados para protegerse de posibles nuevas agresiones rusas si Ucrania no es aceptada como miembro de la OTAN. "En todo caso caso necesitamos un Ejército de un millón y medio de soldados si no estamos en la OTAN si de verdad no queremos temer, después de un alto el fuego o algo parecido, una nueva ocupación o invasión rusa", dijo Zelenski, que está haciendo esta demanda teniendo en cuenta el tamaño actual y las proyecciones de sus servicios de inteligencia sobre el crecimiento del Ejército ruso.

El presidente ucraniano explicó que sigue contemplando la posibilidad de que una parte de esa fuerza militar la aporte un contingente militar de países aliados. "No importa de qué país sean las fuerzas", dijo Zelenski, que subrayó la necesidad de que EEUU participe de una forma u otra en esos esfuerzos y destacó el alto coste que tendría mantener al personal y el armamento de un Ejército ucraniano lo suficientemente grande para disuadir a Rusia de nuevos ataques.

Reunión con Vance

Posteriormente, Zelenski se reunió con el vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, para abordar los próximos pasos en el camino hacia las negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra impulsadas por la administración de Trump, según informaron los medios que acompañan a Vance. La cita comenzó con retraso al pedir EEUU a Ucrania más tiempo para estudiar la respuesta de Kiev a la propuesta de acuerdo presentada el miércoles por Washington, por la que empresas estadounidenses se beneficiarían de los recursos naturales de Ucrania a cambio de la continuidad del apoyo de la Casa Blanca al país invadido por Rusia.

A Vance lo acompañaban el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado presidencial especial para la guerra en Ucrania, Keith Kellogg.

"Fundamentalmente el objetivo es, como delineó el presidente (de EEUU, Donald) Trump, poner fin a la guerra. Queremos que pare la matanza, pero queremos lograr una paz resistente, duradera, no la clase de paz que haga que en Europa occidental vuelva a haber un conflicto de aquí a unos pocos años", declaró Vance tras la reunión, según los medios estadounidenses.

El vicepresidente estadounidense añadió que ha mantenido con sus interlocutores ucranianos "buenas conversaciones" sobre el tema, a las que seguirán otras en los próximos "días, semanas y meses".

Preguntado por una supuesta falta de disposición ucraniana a sentarse a la mesa con el presidente ruso, Vladímir Putin, Vance respondió que "es importante juntarnos y empezar a tener las conversaciones que van a ser necesarias para llevar esto a una conclusión".

"Eso es todo lo que voy a decir por ahora, porque quiero preservar las opciones para los negociadores y para nuestros respectivos equipos a fin de llevar esto a un final responsable", agregó, sin responder preguntas sobre una posible hoja de ruta para las conversaciones de paz.

"Hemos tenido una buena conversación hoy, nuestro primer encuentro y no el último, estoy seguro", declaró por su parte Zelenski.