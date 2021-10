Minimalismo a la carta

La ficha

Moreno & Torner

**** Festival Encuentros Sonoros. Alborada Moreno e Ignacio Torner, pianos.



Programa: Minimal – for two pianos.

Steve Reich (1936): Piano Phase (1967)

Philip Glass (1937): Four movements for two pianos (2008)

John Adams (1947): Hallelujah Junction (1996)



Lugar: Espacio Turina. Fecha: Martes 12 de octubre. Aforo: Un tercio de entrada.