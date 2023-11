Arde Bogotá sorprende con concierto a bordo del AVE hacia los Grammy Latinos de Sevilla

La gala de los Grammy Latinos se celebrará el jueves 16 de noviembre en Sevilla y con la cuenta atrás de este gran evento acercándose a su final, muchos de los artistas que acuden a la ceremonia de premios están llegando poco a poco a la ciudad.

Un concierto a bordo del tren

Tenemos a @arde_bogota viajando a Sevilla en AVE y nos han dado un concierto a 300km/h 🚄💨¡Mucha suerte en los Latin Grammy! pic.twitter.com/UvvcunUQfV — Renfe (@Renfe) November 13, 2023

El grupo español Arde Bogotá es uno de los nominados a los Grammy Latinos y ha usado el AVE para poder llegar a la ciudad de Sevilla. Además su viaje no ha sido tranquilo, sino que han aprovechado para dar un pequeño concierto "a 300 km/h". Este interludio musical en el tren al ritmo del tema 'Cowboys de la A3' y de la voz de su vocalista, Antonio García, y de los instrumentos de Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader (aunque con instrumentos más minimalistas que cuando suben a un escenario) ha sido compartido Renfe a través de sus redes sociales como X (anteriormente conocida como Twitter).

Arde Bogotá ha viajado a Sevilla con dos nominaciones: a Mejor álbum de rock por el disco 'Cowboys de la A3' y a Mejor canción de rock por 'Los Perros', un tema que se incluye en ese mismo disco. Compiten en esas categorías contra artistas como Todo aparenta normal, Juanes, A.N.I.M.A.L. o Molotov.

Junto con el grupo Arde Bogotá, a la gala del jueves asistirán también artistas nominados como Pablo Alborán, Peso Pluma, Manuel Carrasco, Camilo, Ozuna, María Becerra, Alejandro Sanz, Bizarrap, Juanes y Laura Pausini, que ha sido elegida como la Persona del Año 2023 por la Academia Latina de la Grabación.

La ceremonia del día 16 será el colofón final de una semana repleta de eventos que llenarán Sevilla de música, desde la celebración de la entrega de diversos premios, eventos como Leading Ladies of Entertainment 2023 o el Best New Artist Showcase y la recepción a los nominados en el Real Alcázar que tendrá lugar el 14 de noviembre.